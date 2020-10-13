Какие сорта выращивает Президент? Александру Лукашенко показали качественную белорусскую картошку

Новости Беларуси. Александр Лукашенко посетил 13 октября Толочинский консервный завод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас для садоводов монтируют промышленную систему полива, а для глубокой переработки картофеля – линию по производству крахмала. До мировых показателей по переработке клубней мы пока не дотягиваем. А ведь сейчас многим по вкусу картофель фри или чипсы. Картофель фри тоже должен быть белорусским. Говорят, линия по его выпуску готова на 97 %. А селекционеры подготовили еще и сюрприз.

Мы испытываем сорт Лель для производства картофеля фри, который не уступает по биохимическим и технологическим параметрам. Он дает под 70 тонн с гектара. Вы сказали про новинки. Александр Григорьевич, мы люди суеверные...

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не хочешь даже говорить? – Мы их протестировали, могу точно сказать. У нас на выходе два сорта: один – столовый, а второй будет сюрпризом – с окрашенной мякотью.