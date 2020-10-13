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Какие сорта выращивает Президент? Александру Лукашенко показали качественную белорусскую картошку

13 октября 2020 17:08
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко посетил 13 октября Толочинский консервный завод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас для садоводов монтируют промышленную систему полива, а для глубокой переработки картофеля – линию по производству крахмала. До мировых показателей по переработке клубней мы пока не дотягиваем. А ведь сейчас многим по вкусу картофель фри или чипсы. Картофель фри тоже должен быть белорусским. Говорят, линия по его выпуску готова на 97 %. А селекционеры подготовили еще и сюрприз.  

Какие сорта выращивает Президент? Александру Лукашенко показали качественную белорусскую картошку -1

Мы испытываем сорт Лель для производства картофеля фри, который не уступает по биохимическим и технологическим параметрам. Он дает под 70 тонн с гектара.  

Вы сказали про новинки. Александр Григорьевич, мы люди суеверные...  

Какие сорта выращивает Президент? Александру Лукашенко показали качественную белорусскую картошку -4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Не хочешь даже говорить?  

Мы их протестировали, могу точно сказать. У нас на выходе два сорта: один – столовый, а второй будет сюрпризом – с окрашенной мякотью.  

Какие сорта выращивает Президент? Александру Лукашенко показали качественную белорусскую картошку -7

Бриз, Скарб, Манифест – с этими сортами знакомы многие картофелеводы страны. Выращивает их и Президент.  

Александр Лукашенко:  
У меня там на поле, что мы сажали – Палац? Только Палац?

Нет. Еще был Першацвет и новый сорт Мастак.

# Сельское хозяйство # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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