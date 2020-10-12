Сергей Наливайко высказался о готовности Беларуси перенимать зарубежный опыт в налоговом контроле

Новости Беларуси. Налоговая система Беларуси должна быть простой и понятной. Об этом заявил Александр Лукашенко, заслушивая доклад по развитию налогообложения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент поручил специалистам «освежить» действующий кодекс. Акцент на электронный апгрейд. Уже сегодня почти 88 % клиентов выбирают бесконтактный вариант работы с налоговой. Однако в планах Министерства – максимально автоматизировать процессы налогового контроля, снизить издержки на администрирование и усовершенствовать цифровые сервисы.

Сделать это позволит единая система интеллектуальной обработки данных. Она призвана упростить и ускорить операции, связанные с оплатой налогов, а также облегчит государственный контроль за внесением налоговых платежей. Александр Лукашенко: налоговая система должна быть простой и понятной для народа Разговор также затронул перспективы внедрения альтернативных форм налогового контроля по примеру российских коллег. Александр Лукашенко отметил, что взаимодействие в этом вопросе двух стран может быть более продуктивным. Программное обеспечение, передовые разработки и предложения соседей необходимо внимательно изучить и использовать в работе. Готовность Беларуси перенять любой эффективный и современный опыт подтверждают в профильном ведомстве.

Сергей Наливайко, министр по налогам и сборам Беларуси:

Безусловно, будем использовать и российский опыт. Мы не закрыты, не зашорены. И до сегодняшнего дня не стеснялись, скажем так, подсматривать где-то у наших коллег, у стран сопредельных. В той же Китайской Народной Республике есть интересные вещи, которые тоже надо посмотреть и проанализировать. Но какого-то слепого копирования или переноса однозначно не будет. Задача стоит – проанализировать и выстроить систему так, чтобы она была удобна и применима именно в нашей стране.