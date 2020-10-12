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Сергей Наливайко высказался о готовности Беларуси перенимать зарубежный опыт в налоговом контроле

12 октября 2020 14:24
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Новости Беларуси. Налоговая система Беларуси должна быть простой и понятной. Об этом заявил Александр Лукашенко, заслушивая доклад по развитию налогообложения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Президент поручил специалистам «освежить» действующий кодекс. Акцент на электронный апгрейд. Уже сегодня почти 88 % клиентов выбирают бесконтактный вариант работы с налоговой. Однако в планах Министерства – максимально автоматизировать процессы налогового контроля, снизить издержки на администрирование и усовершенствовать цифровые сервисы.  

Сергей Наливайко высказался о готовности Беларуси перенимать зарубежный опыт в налоговом контроле-1

Сделать это позволит единая система интеллектуальной обработки данных. Она призвана упростить и ускорить операции, связанные с оплатой налогов, а также облегчит государственный контроль за внесением налоговых платежей.

Александр Лукашенко: налоговая система должна быть простой и понятной для народа

Разговор также затронул перспективы внедрения альтернативных форм налогового контроля по примеру российских коллег. Александр Лукашенко отметил, что взаимодействие в этом вопросе двух стран может быть более продуктивным. Программное обеспечение, передовые разработки и предложения соседей необходимо внимательно изучить и использовать в работе. Готовность Беларуси перенять любой эффективный и современный опыт подтверждают в профильном ведомстве.  

Сергей Наливайко высказался о готовности Беларуси перенимать зарубежный опыт в налоговом контроле-4

Сергей Наливайко, министр по налогам и сборам Беларуси:
Безусловно, будем использовать и российский опыт. Мы не закрыты, не зашорены. И до сегодняшнего дня не стеснялись, скажем так, подсматривать где-то у наших коллег, у стран сопредельных. В той же Китайской Народной Республике есть интересные вещи, которые тоже надо посмотреть и проанализировать. Но какого-то слепого копирования или переноса однозначно не будет.  

Задача стоит проанализировать и выстроить систему так, чтобы она была удобна и применима именно в нашей стране. 

Сергей Наливайко высказался о готовности Беларуси перенимать зарубежный опыт в налоговом контроле-7

На выполнение поручения Президента по изменению налогового законодательства у специалистов есть чуть более полугода. Планируется, что обновленный Налоговый кодекс вступит в силу с 2022 года.  

# Налоги # Экономика # Александр Лукашенко # Николай Снопков # Сергей Наливайко # Юрий Селиверстов # Фотофакт

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