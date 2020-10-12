Александр Лукашенко: налоговая система должна быть простой и понятной для народа
Новости Беларуси. Налоговая система Беларуси должна быть простой и понятной. Об этом 12 октября заявил Александр Лукашенко, заслушивая доклад по развитию налогообложения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент поручил специалистам «освежить» действующий кодекс и отчитаться о проделанной работе в течение полугода.
Акцент на электронный апгрейд. Уже сегодня почти 88 % клиентов выбирают бесконтактный вариант работы с налоговой. Однако в планах министерства – максимально автоматизировать процессы налогового контроля, снизить издержки на администрирование и усовершенствовать цифровые сервисы. Сделать это позволит единая система интеллектуальной обработки данных. Она призвана упростить и ускорить операции, связанные с оплатой налогов, а также облегчит государственный контроль за внесением налоговых платежей.
Президенту доложили об эффективности действующего Налогового кодекса и новых направлениях развития.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Поскольку в последнее время много говорят о перераспределении полномочий, ну, явно кому-то их не хватает, а в основном это правильно: правительство и другие структуры и органы власти надо догружать, снимать с Президента несвойственные вопросы.
Недавно записку я получил: предлагается 71 полномочие, если можно так сказать, перенести от Президента на все уровни власти. Но это отдельная тема разговора, это как подводка к основному вопросу. Абсолютно не вмешиваясь в работу правительства (не хотелось бы мне это делать), тем не менее я хотел бы с вами обсудить вопросы совершенствования нашей налоговой системы.
Ясно, что налоги – это один из основных элементов экономической политики. И если налоговая система выстроена правильно, как мы когда-то говорили, она должна быть простой и понятной не только для людей продвинутых, элитных, но и для народа должна быть простой и понятной. Мы много в этом направлении сделали.
Но, я помню, мы договаривались о том, что вы выдадите нам новую, более совершенную систему налогообложения и модернизируете нынешний Налоговый кодекс – там, где нужно, точечно, насколько это возможно, поскольку, еще раз подчеркиваю, у нас относительно неплохой Налоговый кодекс. Но ничего совершенного не бывает. Поэтому я хотел бы, во-первых, чтобы вы не забыли, что нам надо совершенствовать налоговую систему, и в сроки, которые мы определили, подредактировать и «освежить» Налоговый кодекс, как это мы сделали с Кодексом об административных правонарушениях и процессуальным административным кодексом.
Хорошая была проведена работа. Может быть, после последних событий надо будет где-то в какие-то статьи изменения вносить – возможно, это жизнь. Вот точно так надо пройтись по Налоговому кодексу. Там, конечно, меньше, наверное, будет у нас работы, поскольку изменений будет меньше, но это надо делать.
Разговор также затронул преспективы внедрения альтернативных форм налогового контроля по примеру российских коллег. Александр Лукашенко отметил, что взаимодействие в этом вопросе двух стран может быть более продуктивным. Программное обеспечение, передовые разработки и предложения соседей необходимо внимательно изучить и использовать в работе.