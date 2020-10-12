Александр Лукашенко: налоговая система должна быть простой и понятной для народа

Новости Беларуси. Налоговая система Беларуси должна быть простой и понятной. Об этом 12 октября заявил Александр Лукашенко, заслушивая доклад по развитию налогообложения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акцент на электронный апгрейд. Уже сегодня почти 88 % клиентов выбирают бесконтактный вариант работы с налоговой. Однако в планах министерства – максимально автоматизировать процессы налогового контроля, снизить издержки на администрирование и усовершенствовать цифровые сервисы. Сделать это позволит единая система интеллектуальной обработки данных. Она призвана упростить и ускорить операции, связанные с оплатой налогов, а также облегчит государственный контроль за внесением налоговых платежей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Поскольку в последнее время много говорят о перераспределении полномочий, ну, явно кому-то их не хватает, а в основном это правильно: правительство и другие структуры и органы власти надо догружать, снимать с Президента несвойственные вопросы.

Недавно записку я получил: предлагается 71 полномочие, если можно так сказать, перенести от Президента на все уровни власти. Но это отдельная тема разговора, это как подводка к основному вопросу. Абсолютно не вмешиваясь в работу правительства (не хотелось бы мне это делать), тем не менее я хотел бы с вами обсудить вопросы совершенствования нашей налоговой системы.

Ясно, что налоги – это один из основных элементов экономической политики. И если налоговая система выстроена правильно, как мы когда-то говорили, она должна быть простой и понятной не только для людей продвинутых, элитных, но и для народа должна быть простой и понятной. Мы много в этом направлении сделали.