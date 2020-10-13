Александр Лукашенко в Толочинском районе: если бы у нас и в Минске такой народ был, мы бы самыми богатыми были
Новости Беларуси. Технологии переработки и хранения картофеля и в целом работа агропромышленного комплекса самого северного региона Беларуси. Глава государства посетил 13 октября Толочинский консервный завод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это предприятие с самой высокой урожайностью картофеля в стране. Во всех процессах здесь используют только современные технологии. Главе государства рассказали о новых сортах картофеля, которые сейчас проходят испытания, и показали те, что уже пришлись по вкусу белорусам.
Александр Лукашенко понаблюдал за процессом уборки, пообщался с комбайнерами и механизаторами, обсудив с ними преимущества и недостатки сельхозмашин, а также работу в поле. В сезон аграрии работают практически без выходных. Глава государства похвалил их за труд и работу, которую они делают, особо отметив, что интересы страны отстаивают именно эти люди, а не те, кто о своей позиции кричит на улицах.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вообще, спасибо вам, мужики, и начальнику тоже. Молодцы. Вот я ему говорю, что погоду вам немножко привез на небольшое время. Потом, конечно, дожди пойдут.
– Мы справимся. С этим народом не справиться нельзя. Справимся.
– Если бы у нас и в Минске такой народ был, мы бы самыми богатыми были. А так те мордовороты ходят по Минску, а кушать-то хотят.