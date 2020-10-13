Александр Лукашенко в Толочинском районе: если бы у нас и в Минске такой народ был, мы бы самыми богатыми были

Это предприятие с самой высокой урожайностью картофеля в стране. Во всех процессах здесь используют только современные технологии. Главе государства рассказали о новых сортах картофеля, которые сейчас проходят испытания, и показали те, что уже пришлись по вкусу белорусам.

Александр Лукашенко понаблюдал за процессом уборки, пообщался с комбайнерами и механизаторами, обсудив с ними преимущества и недостатки сельхозмашин, а также работу в поле. В сезон аграрии работают практически без выходных. Глава государства похвалил их за труд и работу, которую они делают, особо отметив, что интересы страны отстаивают именно эти люди, а не те, кто о своей позиции кричит на улицах.