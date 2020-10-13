Александр Лукашенко: сложный был год, но, тем не менее, слава богу

Новости Беларуси. Александр Лукашенко с рабочей поездкой посетил Витебскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Беларуси достаточно успешных организаций, которые занимаются сельским хозяйством, уверен глава государства. Один из таких примеров – Толочинский консервный завод. Опыт таких предприятий необходимо перенимать и переносить на другие объекты АПК. К приезду Президента на Витебщине подготовились основательно. Вот так аграрная отрасль выглядит в цифрах.

Иван Крупко, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Экспорт сегодня, по 8 месяцам – 163 %, 3 миллиарда 733 миллиона. Предприятие получило 7,9 миллиарда выручки. Выручка выросла на 1 миллиард, на 113,5 %. Естественно, обеспечила рост прибыли. 444 миллиона прибыли, выросла на 100 миллионов или на 22 %. По оценкам, ожидаемым по году, Александр Григорьевич, 105,5 % во всех категориях хозяйств. Этот рост и обеспечит те задачи, которые были на 2020 год, и обеспечит выполнение пятилетки.



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Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Дай бог, чтобы каждый год мы так работали, как в этом году. Сложный год, но, тем не менее, он урожайный по всем культурам. Поэтому слава богу!

Иван Крупко:

У нас сегодня с поля осталось убрать 9 % площадей. Это 478 тысяч гектаров. Правда, из них 426 тысяч гектаров – это кукуруза. Александр Лукашенко:

Это кукуруза на зерно или еще на силос? Иван Крупко:

250 тысяч – на силос и 177 тысяч – на зерно. За счет кукурузы получим, хотя она в этом году примерно на 15 центнеров идет по урожайности меньше, но мы получим 1 миллион 370 тысяч. Это в целом будет 10 миллионов 300 тысяч тонн зерна.