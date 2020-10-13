Александр Лукашенко: сегодня говорить – дайте ещё триллион рублей. Напечатаем давайте. Население инфляцию выдержит?

Новости Беларуси. Технологии переработки и хранения картофеля и в целом работа агропромышленного комплекса самого северного региона Беларуси. Глава государства посетил 13 октября Толочинский консервный завод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зашла речь об урожае. Президенту доложили, что в 2020 году закрома страны пополнят 10,3 миллиона тонн. Глава государства отметил, что хоть эта цифра несколько не дотягивает до поставленной цели, но результат «больше тонны на белоруса» несомненно хороший. Кроме того, год для отечественного сельского хозяйства прибыльный. По хорошей стоимости экспортируем то, что вырастили.

Что же до ситуации в АПК самого региона, то разделение на семь сырьевых зон и решение вопросов с задолженностями предприятий должны дать свой эффект. Президент настаивает: все указы разрабатывали с учетом пожеланий аграриев, потому сейчас рассчитывать они могут только на себя. Лишних ресурсов нет.

– Когда мы принимали решения, там все вопросы были подняты, они были поддержаны.

– По 70-ому?

– Да хоть по 380-ому. Тогда был поставлен ряд вопросов. Мы поддержали его. Это что, дополнительное еще что-то надо? Александр Лукашенко в Толочинском районе: если бы у нас и в Минске такой народ был, мы бы самыми богатыми были