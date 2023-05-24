Червяков: «ЕАЭС даёт синергетический эффект в развитии экономик всех стран»

Добиться экономической устойчивости в одиночку – практически невыполнимая задача. Такой тезис озвучил Александр Лукашенко сегодня, 24 мая, на II Евразийском экономическом форуме, который проходит в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В одиночку с учетом сегодняшних реалий, будет сложно даже в принципе выжить. И это очевидный факт. Потому любая страна заинтересована в участии в мощных региональных и международных объединениях. Пример – ЕАЭС, ШОС, БРИКС.

Да, это еще пока не доведенные до идеала союзы. Есть свои пробелы, которые шаг за шагом партнеры пытаются устранить. Так, Президент Беларуси призывает укреплять в ЕАЭС технологический суверенитет вне зависимости от политики Запада. Промышленная кооперация позволит создавать продукцию под евразийским брендом с максимальной степенью локализации, а также формировать новые импортозамещающие проекты. На чем сегодня особый акцент. Практические результаты и новые горизонты евразийской интеграции в материале Алены Сыровой.

Для большинства представителей деловых кругов стран ЕАЭС этот день начался предельно рано. С самого утра на полях форума велись формальные и не очень переговоры. Потому к обеду, когда фокус внимания сместился на происходящее в большом зале московского «Зарядья», где запланировали проведение пленарного заседания с участием лидеров ЕАЭС, участникам было чем поделиться.

Больше всего журналистов интересует, как решаются, кажется, неразрешимые вопросы. Один из самых чувствительных вопросов – формирование единого рынка энергетических ресурсов на пространстве ЕАЭС. Их стоимость для разных стран альянса разнится.

Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:

Сейчас ведется работа по подготовке необходимых документов по созданию объединенного рынка газа. Основная цель и направление – это выравнивание и сближение ценовых условий на этих рынках. И сейчас работа в рамках Евразийской экономической комиссии по энергетике в части формирования общих рынков электрической энергии, природного газа сейчас эту работу проводит. Министр энергетики: БелАЭС работает на экономику страны, решение о ее создании было выверенным. Подробнее.

Действительно, сегодня Беларусь смогла договориться о поставках на наиболее выгодных условиях. Это беспокоит других союзников, Казахстан заявил, что рассчитывает на еще более выгодные. Гонка национальных интересов как она есть. Из последних новостей ЕАЭС: вчера, 23 мая, Президент нашей страны одобрил финансирование кооперационных проектов в рамках ЕАЭС, а сегодня на полях форума обсуждали и их, но еще больше выход на новый уровень в сфере той же промышленности – скоординированную подготовку кадров по точечным направлениям.

Фото: Telegram-канал Министерства экономики Республики Беларусь

Александр Червяков, министр экономики Беларуси:

Определены приоритеты. Именно те, которые сегодня необходимо реализовывать. Это и в части вопросов образования, науки. Особенно в части создания непрерывной цепочки от науки до конкретных проектов, где необходим полный жизненный цикл. И этот вопрос как раз рассматривался на одной из секций по промышленной политике. В условиях внешних санкций, конечно, есть определенные проседания. Но они значительно меньше, чем видели эксперты. В несколько раз. Поэтому то, что мы вместе, что экономики дают синергетический эффект – это явно видно. И сегодняшнее заседание на секциях показало, что все согласны с этим. Евразийский экономический союз дает синергетический эффект в развитии экономик всех стран. Белорусская сторона предложила в рамках ЕАЭС создать промышленный союз. Российский вице-премьер констатировал, что ЕАЭС фактически перешел на расчет в национальных валютах. В марте их доля – 90 %. «Люди испытали какой-то холодный душ». Воскресенский рассказал о настроениях на форуме в Москве.

Понятно, что в экономике очень многое зависит и от политической воли руководителей стран. Тем пристальнее внимание к сегодняшнему форуму. Только Армения была представлена на уровне заместителя премьер-министра, что показательно, но не критично.