Лукашенко: «Наше евразийство, ЕврАзЭС, нынешний ЕАЭС, начинался на кухне у президента Путина»

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я как человек бывалый присутствовал у истоков многих процессов. Так вот, должен вам подсказать, что наше евразийство, ЕврАзЭС, нынешний ЕАЭС, начинался на кухне у президента Путина. Действительно было так, он здесь присутствует, подтвердит. И тогда замысел был хорош. Я помню, когда он пригласил нас домой, особенность этого момента заключалась в том, что с нами тогда была Украина. Леонид Данилович Кучма, хотя я своему коллеге говорил, что из этого вряд ли что-то получится в силу ситуации, которая уже тогда начала складываться у нас на постсоветском пространстве и здесь, в нашем регионе. Тем не менее аж 28, по-моему, документов мы разработали вместе с Украиной. Потом Украина от этого процесса, как я и полагал, отошла. Заслуга Нурсултана Абишевича заключается в том, что как бы мы ни пытались порой, особенно Россия в те времена, придать нашему союзу некий политический характер, может быть, чуть-чуть военно-политический характер, он всегда, Нурсултан Абишевич, держал нас в рамках экономического союза. Ни шагу ни влево, ни вправо – мы создаем экономический союз, поэтому только экономика.