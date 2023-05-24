Лукашенко в Москве: надо преодолеть этот национальный эгоизм, научиться идти на компромиссы

Добиться экономической устойчивости в одиночку – практически невыполнимая задача. Такой тезис озвучил Александр Лукашенко сегодня, 24 мая, на II Евразийском экономическом форуме, который проходит в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В одиночку с учетом сегодняшних реалий, будет сложно даже в принципе выжить. И это очевидный факт. Потому любая страна заинтересована в участии в мощных региональных и международных объединениях. Пример – ЕАЭС, ШОС, БРИКС.
Но и между собой эти структуры должны эффективно взаимодействовать, убежден Александр Лукашенко. Тем более, у нас есть общие интересы и общие мотивы.
Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Это новые центры силы формирующегося многополярного мира, готовые отстаивать свои интересы и собственные пути развития. Центр мировой экономики необратимо смещается в сторону развивающихся стран. Это естественно, там прежде всего будет развитие. Это страны Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока. Эти государства больше не желают быть сырьевыми придатками, источниками дешевой рабочей силы. Они хотят, и вполне заслуженно, полноценно участвовать в международном разделении труда. И добиваются достойной оплаты за свою работу. На наш взгляд, совмещение интеграционных усилий в формате Евразийского нашего союза, ШОС и БРИКС будет способствовать созданию крупнейшей коалиции государств. Если мы, как в народе говорят, не прошлепаем, если мы не проспим.
К чему это? Пример: в БРИКС сегодня поступило, наверное, Владимир Владимирович, больше десятка уже заявлений, а может, и больше. Страны хотят вступить в БРИКС, хотят объединиться, видят в этом будущее. То же самое происходит и в Шанхайской организации сотрудничества. Ну, а мы в ШОС, и они в БРИКС (Россия является членом БРИКС), они что? А там полное торможение. Там все отдано на откуп тем чиновникам, которые якобы управляют в аппаратах этих структур. А сегодня момент такой, что надо не идти, а бежать, бежать, бежать. И побыстрее надо желающих, скажу прямо, подбирать под себя. Упустим время – мы его никогда не наверстаем. Тот, кто сейчас быстрее бежит, будет в авангарде в течение пары десятков лет. Поэтому надо совместить интеграционные усилия.
Александр Лукашенко:
Я не зря поднимаю этот вопрос. Владимир Владимирович, не надо России опускать голову в связи с ситуацией сложившейся, как раз Россия может стать очень сильным локомотивом и в ШОС, и в БРИКС в придании динамики развития этих организаций. Для развития полноформатных отношений ЕАЭС с приоритетными региональными объединениями дружественными, третьими странами необходимо сделать несколько важных шагов навстречу друг другу. Преодолеть наконец, как мы часто говорим, этот национальный эгоизм. Надо научиться идти на компромиссы. Выйти на договоренности о пошаговой реализации условий взаимной торговли, устранить барьеры, перейти на расчеты в национальных валютах, расширить зоны свободной торговли.
Лукашенко: «Наше евразийство, ЕврАзЭС, нынешний ЕАЭС, начинался на кухне у президента Путина». Подробнее.