Лукашенко в Москве: надо преодолеть этот национальный эгоизм, научиться идти на компромиссы

Добиться экономической устойчивости в одиночку – практически невыполнимая задача. Такой тезис озвучил Александр Лукашенко сегодня, 24 мая, на II Евразийском экономическом форуме, который проходит в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В одиночку с учетом сегодняшних реалий, будет сложно даже в принципе выжить. И это очевидный факт. Потому любая страна заинтересована в участии в мощных региональных и международных объединениях. Пример – ЕАЭС, ШОС, БРИКС.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Это новые центры силы формирующегося многополярного мира, готовые отстаивать свои интересы и собственные пути развития. Центр мировой экономики необратимо смещается в сторону развивающихся стран. Это естественно, там прежде всего будет развитие. Это страны Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока. Эти государства больше не желают быть сырьевыми придатками, источниками дешевой рабочей силы. Они хотят, и вполне заслуженно, полноценно участвовать в международном разделении труда. И добиваются достойной оплаты за свою работу. На наш взгляд, совмещение интеграционных усилий в формате Евразийского нашего союза, ШОС и БРИКС будет способствовать созданию крупнейшей коалиции государств. Если мы, как в народе говорят, не прошлепаем, если мы не проспим.

К чему это? Пример: в БРИКС сегодня поступило, наверное, Владимир Владимирович, больше десятка уже заявлений, а может, и больше. Страны хотят вступить в БРИКС, хотят объединиться, видят в этом будущее. То же самое происходит и в Шанхайской организации сотрудничества. Ну, а мы в ШОС, и они в БРИКС (Россия является членом БРИКС), они что? А там полное торможение. Там все отдано на откуп тем чиновникам, которые якобы управляют в аппаратах этих структур. А сегодня момент такой, что надо не идти, а бежать, бежать, бежать. И побыстрее надо желающих, скажу прямо, подбирать под себя. Упустим время – мы его никогда не наверстаем. Тот, кто сейчас быстрее бежит, будет в авангарде в течение пары десятков лет. Поэтому надо совместить интеграционные усилия.