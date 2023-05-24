«Люди испытали какой-то холодный душ». Воскресенский рассказал о настроениях на форуме в Москве

Добиться экономической устойчивости в одиночку – практически невыполнимая задача. Такой тезис озвучил Александр Лукашенко сегодня, 24 мая, на II Евразийском экономическом форуме, который проходит в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В одиночку с учетом сегодняшних реалий, будет сложно даже в принципе выжить. И это очевидный факт. Потому любая страна заинтересована в участии в мощных региональных и международных объединениях. Пример – ЕАЭС, ШОС, БРИКС.

Юрий Воскресенский, политолог:

Когда мы разговариваем в кулуарах этого форума с представителями бизнеса, политики всех наших пяти стран, а вообще, более 50 стран участвуют в этой площадке, видно, что люди испытали какой-то холодный душ, шок от всего происходящего. Они увидели, что под фразой «демократия» имеется в виду демократия для американского народа, к примеру, в политической сфере. И это все происходящее безобразие в мире подтолкнуло к тому, что страны начали сближаться. И они этот опыт, по крайней мере, нынешнее поколение, не забудут никогда. Поэтому альтернативы интеграции нет.

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