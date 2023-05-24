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«Даже ядерное оружие одно на двоих сейчас» – Токаев высказался о Союзном государстве

24 мая 2023 18:33
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Добиться экономической устойчивости в одиночку – практически невыполнимая задача. Такой тезис озвучил Александр Лукашенко сегодня, 24 мая, на II Евразийском экономическом форуме, который проходит в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В одиночку с учетом сегодняшних реалий, будет сложно даже в принципе выжить. И это очевидный факт. Потому любая страна заинтересована в участии в мощных региональных и международных объединениях. Пример – ЕАЭС, ШОС, БРИКС. 

«Даже ядерное оружие одно на двоих сейчас» – Токаев высказался о Союзном государстве-1

В течение следующего часа лидеры ЕАЭС делились своими взглядами на настоящее и будущее организации. Президент Жапаров рассуждал о необходимости защиты интересов бизнеса. А глава Казахстана заострил внимание на вопросах военной безопасности, отметив наличие одного ядерного зонтика на всех. Красноречива реакция союзников в этот момент. 

«Даже ядерное оружие одно на двоих сейчас» – Токаев высказался о Союзном государстве-4

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана: 
У нас есть в Евразийском экономическом союзе Союзное государство. То есть в мировой политической истории создан уникальный прецедент или феномен – как хотите – создание государства по формуле «Две стороны – одно государство» с единым политическим, юридическим, военным, экономическим, валютным, культурным, гуманитарным пространством, с единым союзным правительством, единым союзным парламентом и, я извиняюсь, даже ядерное оружие одно на двоих сейчас. Есть и другой уровень интеграции, представленный Казахстаном, Кыргызстаном, Армений. И с этой реальностью нам нужно считаться. Как мы будем работать в этих условиях, это вопрос концептуальный. Нам нужно, и я думаю в том числе на этом экономическом форуме, обсудить данную проблему.  

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# ЕАЭС # Алена Сырова # Касым-Жомарт Токаев # Фотофакт

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