«Даже ядерное оружие одно на двоих сейчас» – Токаев высказался о Союзном государстве

Добиться экономической устойчивости в одиночку – практически невыполнимая задача. Такой тезис озвучил Александр Лукашенко сегодня, 24 мая, на II Евразийском экономическом форуме, который проходит в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В одиночку с учетом сегодняшних реалий, будет сложно даже в принципе выжить. И это очевидный факт. Потому любая страна заинтересована в участии в мощных региональных и международных объединениях. Пример – ЕАЭС, ШОС, БРИКС.

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана:

У нас есть в Евразийском экономическом союзе Союзное государство. То есть в мировой политической истории создан уникальный прецедент или феномен – как хотите – создание государства по формуле «Две стороны – одно государство» с единым политическим, юридическим, военным, экономическим, валютным, культурным, гуманитарным пространством, с единым союзным правительством, единым союзным парламентом и, я извиняюсь, даже ядерное оружие одно на двоих сейчас. Есть и другой уровень интеграции, представленный Казахстаном, Кыргызстаном, Армений. И с этой реальностью нам нужно считаться. Как мы будем работать в этих условиях, это вопрос концептуальный. Нам нужно, и я думаю в том числе на этом экономическом форуме, обсудить данную проблему.

Читайте также:

Путин: Запад пытается заставить многих наших партнеров свернуть сотрудничество с Россией

«Мы не можем отстать» – Лукашенко назвал срочные задачи для ЕАЭС

Лукашенко в Москве: надо преодолеть этот национальный эгоизм, научиться идти на компромиссы