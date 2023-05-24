«Выйти на конкретные договорённости». Правительственная делегация Беларуси прибыла в столицу Карелии

Активизировать сотрудничество с российскими регионами, выйти на конкретику в договоренностях, нарастить и диверсифицировать продажи за рубеж. Визит премьер-министра Беларуси в два российских региона начинается сегодня, 24 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правительственная делегация прибыла в столицу Карелии.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Предстоящий визит, как и все прочие мероприятия такого рода, призван активизировать сотрудничество с российскими регионами, выйти на конкретные договоренности по наращиванию и диверсификации белорусского экспорта, развитию промкооперации, поиску новых точек роста для развития взаимодействия с российскими регионами.