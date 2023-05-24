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«Выйти на конкретные договорённости». Правительственная делегация Беларуси прибыла в столицу Карелии

24 мая 2023 07:20
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Активизировать сотрудничество с российскими регионами, выйти на конкретику в договоренностях, нарастить и диверсифицировать продажи за рубеж. Визит премьер-министра Беларуси в два российских региона начинается сегодня, 24 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правительственная делегация прибыла в столицу Карелии.  

«Выйти на конкретные договорённости». Правительственная делегация Беларуси прибыла в столицу Карелии-1

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Предстоящий визит, как и все прочие мероприятия такого рода, призван активизировать сотрудничество с российскими регионами, выйти на конкретные договоренности по наращиванию и диверсификации белорусского экспорта, развитию промкооперации, поиску новых точек роста для развития взаимодействия с российскими регионами.  

«Выйти на конкретные договорённости». Правительственная делегация Беларуси прибыла в столицу Карелии-4

В программе двухдневного рабочего визита – посещение Петрозаводска и Мурманска, их предприятий, а также переговоры с главами регионов.  

# Беларусь-Россия # Экономика # Роман Головченко # Фотофакт

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