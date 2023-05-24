«Есть ещё над чем работать». На заседании обеих палат парламента обсудили работу экономики Беларуси в условиях санкций

Новости Беларуси. Переориентация экспорта, развитие предприятий, социальная поддержка пенсионеров, многодетных семей, рост зарплат, жилищное строительство. О работе экономики в условиях санкций шла речь на совместном заседании обеих палат парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционный отчет правительства – с докладом перед депутатами и сенаторами выступил первый вице-премьер Николай Снопков.

2022-й выдался сложным. Санкции напрямую оказывали влияние на четверть экономики. Пришлось принимать оперативные решения.

Фото: сайт Совета министров Республики Беларусь

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

Благодаря совместным действиям под руководством Президента удалось решить сложнейшие вопросы прошедшего года. В результате, несмотря на первоначальные оценки эффекта санкционного удара по экономике Республики Беларусь на уровне минус 20 %, фактически ВВП сократился в 2022 году на 4,7 %. В текущем году темпы роста валового внутреннего продукта восстанавливаются. За четыре месяца – 99,4 % к уровню прошлого года. В чистом марте мы уже вышли на прирост в 0,8 %, в чистом апреле – на прирост валового внутреннего продукта 3,8 %. Главный результат принятых правительством мер в условиях давления – предприятия работают, люди получают достойную зарплату. Безработица на рекордно низком уровне, подчеркнул первый вице-премьер. Повышаются пенсии. Но каковы экономические перспективы и что в этом плане зависит от законотворцев? Свои вопросы Николаю Снопкову адресовали парламентарии.

Фото: сайт Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь

Анатолий Насеня, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы видим, что есть как положительные моменты, так и есть еще над чем работать. Положительные моменты – то, что мы добились удержания роста потребительских цен, то есть сдерживания инфляции, мы добились номинального и пусть незначительного, но реального денежного дохода населения. Что касается экспорта, здесь тоже мы видим положительные тенденции. Это говорит о том, что все возможности, которые были у правительства, использованы, в том числе и для увеличения экспорта. Это экспорт и реэкспорт, экспорт в третьи страны, налаживание новых логистических цепочек. Потери на западных рынках компенсированы поставками в дружественные страны. В современных реалиях действовать надо быстро и инициативно, уверенно занимая ниши ушедших с рынка компаний недружественных стран, в первую очередь в России. Задача – расширить региональный охват поставок, особенно с отдаленными Уралом, Сибирью и Дальним Востоком. Сенаторы уже ведут подготовку к Форуму регионов. Он обещает стать рекордным по количеству участников, желающих заключить новые контракты.

Фото: сайт Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Есть у нас контракты, мы готовы подписывать, я уже не скрываю, наши строители на одном из объектов Воронежской области готовы подписывать контракты. И мы планируем на Форуме регионов на 12 миллиардов российских рублей. Это крупный стадион Воронежа, будет строить наша организация. А перед этим они сдадут школу в Воронеже на 2 860 мест. Наши материалы, наши технологии, наши люди. От Форума регионов мы ждем довольно серьезных подвижек. Но я так полагаю, что процентов на 25-30 будет темп прироста к прошлому году, это однозначно.