Министр энергетики: БелАЭС работает на экономику страны, решение о её создании было выверенным

Новости Беларуси. Александр Лукашенко с двухдневным рабочим визитом находится в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 24 мая, Президент примет участие в пленарном заседании II Евразийского экономического форума. В повестке – обсуждение ключевых задач, которые сегодня стоят перед ЕАЭС. Предстоит серьезный анализ стратегии будущего взаимодействия.

Сейчас мир живет в обстановке напряженности и неопределенности. В подобных условиях только устойчивая экономика может гарантировать стабильность. Однако добиться показателей в экономической сфере в одиночку – практически невыполнимая задача. Отсюда стремление стран к созданию мощных региональных и международных объединений, таких как ЕАЭС, ШОС и БРИКС. В нынешних условиях, когда смещение к многополярности очевидно, это необходимость и одновременно возможность отстаивать свои интересы и пути развития, а не считаться с навязанным мнением Запада. В конце концов, сегодня центр мировой экономики необратимо смещается в сторону стран Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока. Единого подхода в рамках ЕАЭС требует в том числе вопрос энергетической безопасности.

Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:

Сегодня была встреча министров энергетики стран Евразийского экономического союза, где обсуждались вопросы энергетической безопасности, какие есть достижения, какие уже есть результаты, какие есть проблемные вопросы. Озвучивались предложения, как их необходимо решать в ближайшем будущем и в среднесрочной перспективе. Для Республики Беларусь, как, в принципе, и для любого другого государства, важнейшими условиями по обеспечению энергетической безопасности являются диверсификация поставщиков и видов энергоресурсов, снижение зависимости от углеводородного топлива, в первую очередь за счет реализации мероприятий по развитию атомной энергетике. В настоящее время мы видим, что то решение, которое было принято по сооружению Белорусской атомной электростанции, было выверенным. И уже сейчас Белорусская атомная электростанция работает на экономику страны и позволяет получать соответствующий эффект.

В современных условиях важно обеспечивать в том числе технологическую независимость. В этом отношении Беларусь уделяет большое внимание промышленной кооперации в рамках ЕАЭС. Объединение усилий позволит создавать продукцию под евразийским брендом, а также формировать новые импортозамещающие проекты. Приоритетными направлениями промышленности для Беларуси остается производство высокоточного оборудования, а также изготовление электромеханических систем. Пленарное заседание – лишь одно из мероприятий в рамках II Евразийского экономического форума.