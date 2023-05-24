«Мы не можем отстать» – Лукашенко назвал срочные задачи для ЕАЭС

Добиться экономической устойчивости в одиночку – практически невыполнимая задача. Такой тезис озвучил Александр Лукашенко сегодня, 24 мая, на II Евразийском экономическом форуме, который проходит в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В одиночку с учетом сегодняшних реалий, будет сложно даже в принципе выжить. И это очевидный факт. Потому любая страна заинтересована в участии в мощных региональных и международных объединениях. Пример – ЕАЭС, ШОС, БРИКС.

Этот процесс и внутри ЕАЭС неидеальный, так что есть пища для размышления и поводы для действий. Александр Лукашенко вновь поднимает вопрос промышленной кооперации и технологического суверенитета. События последнего времени показали: нереально удушить тех, у кого есть компетенции, и легко тех, кто рассчитывает на других. Из доверия или его отсутствия вытекает тема безопасности. В разных ипостасях.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Информационная безопасность. Цифровая повестка союза требует существенной актуализации. В первую очередь это касается интегрированной информационной системы союза, которая обеспечивает совместную работу государственных информационных ресурсов и систем государств нашего союза. Это должны создавать и контролировать мы, не отдавая на откуп американцам или западоевропейцам, как это было раньше. Подготовленные кадры и материально-техническая база у нас есть, люди готовы в этом направлении работать.

Продовольственная безопасность – основа основ. Но в этой сфере требует решения следующая задача: во-первых, определить перечень товаров критического импорта для продовольственного рынка государства – членов союза. За счет возможностей собственных действующих производств их расширение и создание новых. Во-вторых, обеспечить сближение межгосударственной поддержки сельского хозяйства и правовых основ ее оказания с учетом национальных интересов стран-участниц. В-третьих, выйти на быстрое проведение цифровизации производственных процессов в растениеводстве и животноводстве.

Экологическая безопасность. В отличие от Евросоюза, принятые во всех странах ЕАЭС национальные стратегии устойчивого «зеленого» развития никого не ограничивают. Они подразумевают, прежде всего, модернизацию экономик, создание высокотехнологичных совместных производств, бережливое отношение к ресурсам, правильное обращение с отходами, повышение экологической культуры населения, ответственности бизнеса. Именно в таком ключе, мы полагаем, надо двигаться.