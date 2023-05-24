Путин: Запад пытается заставить многих наших партнёров свернуть сотрудничество с Россией

Добиться экономической устойчивости в одиночку – практически невыполнимая задача. Такой тезис озвучил Александр Лукашенко сегодня, 24 мая, на II Евразийском экономическом форуме, который проходит в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В одиночку с учетом сегодняшних реалий, будет сложно даже в принципе выжить. И это очевидный факт. Потому любая страна заинтересована в участии в мощных региональных и международных объединениях. Пример – ЕАЭС, ШОС, БРИКС.

Владимир Путин, президент России:

Цифры сами за себя говорят. Несмотря на масштабные кризисные явления в мировой экономике и торговле, немалые геополитические риски и факторы неопределенности, общий ВВП государств Евразийского союза сократился, но сократился на 1,6 %. А некоторые эксперты, как у нас в народе говорят, за бугром предсказывали совсем другой сценарий, такой обвальный сценарий. Ничего подобного не происходит, не произошло и уже явно не произойдет. Достаточно уверенными темпами растет торговля внутри ЕврАзЭС, что также является значимым индикатором эффективности нашей совместной работы. В 2022 году товарооборот увеличился на 14 %, 83,3 миллиарда долларов. Ни для кого не секрет, что наши западные оппоненты пытаются уговорами, посулами различными, шантажом заставить многих наших партнеров свернуть выгодное сотрудничество с Россией, при этом их совершенно не волнует, какие убытки это принесет соответствующим государствам и их народам. Отмечу в связи с этим, что Россия всегда ответственно и добросовестно подходит к взаимодействию со всеми странами.

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