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70 новых соглашений и контракты на более чем 500 миллионов долларов: подводим итоги V Форума регионов Беларуси и России

14 октября 2018 21:34
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Новости Беларуси. Региональное сотрудничество как фундамент и драйвер развития двусторонних отношений. V Форум регионов Беларуси и России – без сомнения, центральное событие уходящей недели, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В Могилеве собрались около 3000 участников (а ведь начинали когда-то с 300 – в Минске, в недалеком 2014 году).

70 новых соглашений и контракты на более чем 500 миллионов долларов: подводим итоги V Форума регионов Беларуси и России-1

Валентина Матвиенко: «Форум уже о себе заявил за эти годы, показал свою эффективность»

На нынешнем форуме подписано более 70 новых соглашений между белорусскими областями и российскими субъектами – плюс к той внушительной базе документов, которые уже работают. Основной упор – на экономическую составляющую. Ведь задача, поставленная президентами двух стран, – товарооборот в 50 миллиардов долларов.

V Форум регионов Беларуси и России: итоги, мнения, акценты

Вклад могилевского Форума регионов немалый – заключены контракты на 500 миллионов. Такого еще не было.

70 новых соглашений и контракты на более чем 500 миллионов долларов: подводим итоги V Форума регионов Беларуси и России-4

Внимание к столь масштабному событию соответствующее. Президент Беларуси встретил российского коллегу в аэропорту «Могилев» лично, что еще раз подчеркивает особые отношения как между странами, так и между лидерами.

70 новых соглашений и контракты на более чем 500 миллионов долларов: подводим итоги V Форума регионов Беларуси и России-7

За последние два месяца Александр Лукашенко и Владимир Путин встретились уже третий раз. И каждая встреча знаменует решение конкретных вопросов и определение новых точек роста на благо народов двух государств. Корреспондент Анастасия Иванникова продолжит.

70 новых соглашений и контракты на более чем 500 миллионов долларов: подводим итоги V Форума регионов Беларуси и России-10

Александр Лукашенко приехал в аэропорт Могилева, чтобы лично встретить российского лидера. Как-никак не просто коллеги и союзники – друзья. Уже потом журналисты заметили далеко не одну «дружескую деталь». В аэропорту ждали две машины (одна из них, кстати, российского президента – это авто в любом зарубежном визите сопровождает Владимира Путина). Но к Дворцу культуры области, полностью модернизированному к V Форуму регионов, они поехали вместе, на одной, символично украшенной флагами двух государств. Тоже дипломатическая деталь.

70 новых соглашений и контракты на более чем 500 миллионов долларов: подводим итоги V Форума регионов Беларуси и России-13

Кстати, на этот раз про традиционное опоздание Владимира Путина журналистам рассказывать не пришлось. Президент России прибыл по расписанию.

Владимир Путин о Форуме регионов в Могилёве: Эти дни будут очень полезными

И, как говорится, сразу же к делам союзным. Хотя, казалось бы, встречались совсем недавно. Предыдущие переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина состоялись в Сочи 21 сентября. 28-го два Президента были в Душанбе, участвовали в саммите СНГ. Без преувеличения – рекордный по количеству встреч год. Насыщенным на переговоры 2018 год будет и дальше.

70 новых соглашений и контракты на более чем 500 миллионов долларов: подводим итоги V Форума регионов Беларуси и России-16

Во время общения один на один Александр Лукашенко проанонсировал: встреча двух президентов в 2018 году не последняя, увидятся в Астане, потом в Москве.

Александр Лукашенко: «Я с удовольствием приветствую вас на Могилевской земле»

Политика, экономика, энергетика, транспорт, социальная сфера, культура. Диалог «Беларусь-Россия» сегодня активно развивается, и странам есть чем похвастаться. По итогам 2017 года товарооборот составил больше 32 миллиардов долларов.

70 новых соглашений и контракты на более чем 500 миллионов долларов: подводим итоги V Форума регионов Беларуси и России-19

Но теперь очередной рубеж, полезный и интересный для диалога – именно так сказал про нынешний этап двусторонних отношений Владимир Путин. Впрочем, о новой странице сотрудничества заговорили уже давно. Особенно после назначения нового посла России в Беларуси. Совсем недавно Михаил Бабич вручал верительную грамоту нашему Президенту. Кстати, новый посол впервые наделен дополнительными масштабными полномочиями, прежде всего в экономике.

70 новых соглашений и контракты на более чем 500 миллионов долларов: подводим итоги V Форума регионов Беларуси и России-22

А это, бесспорно, подтверждает важность двустороннего диалога.

Владимир Путин о Форуме регионов в Могилёве: Эти дни будут очень полезными

Вспышки фотоаппаратов буквально каждую секунду приглушали разговор двух лидеров. Ажиотаж: небольшая комната для переговоров едва вместила всех представителей СМИ.

70 новых соглашений и контракты на более чем 500 миллионов долларов: подводим итоги V Форума регионов Беларуси и России-25

Впрочем, не только множество журналистов в эти дни принимал Могилев. Всего приехали около 2000 гостей, которые с самого начала были настроены на многомиллионные контракты. Еще до начала форума прогнозировали: как минимум на 500 миллионов долларов. С первым форумом, который проходил в 2014 году, конечно, не сравнить: тогда приехали всего лишь 300 человек. Значимость уже традиционному мероприятию придает и участие в нем президентов двух стран.

Сегодня Беларусь активно сотрудничает с различными российскими регионами. Основные торговые партнеры – Москва, Санкт-Петербург, республики Татарстан и Башкортостан, Пермский край, а также Брянская, Калужская, Московская, Смоленская и Тюменская области. Объем торговли с этими регионами составляет более 70 % белорусско-российского товарооборота.

70 новых соглашений и контракты на более чем 500 миллионов долларов: подводим итоги V Форума регионов Беларуси и России-28

Такие крепкие связи – во многом заслуга нашего Президента. Когда-то, в 90-е, после распада СССР, Александр Лукашенко ездил по российским городам для налаживания сотрудничества. Сейчас российские губернаторы часто бывают во Дворце Независимости.

70 новых соглашений и контракты на более чем 500 миллионов долларов: подводим итоги V Форума регионов Беларуси и России-31

Ставку делаем на производственную кооперацию. Сегодня она связывает более 8000 предприятий двух стран. В России зарегистрировано около 50 совместных сборочных производств. Именно в регионах начинается множество производственных и технологических цепочек по выпуску совместной продукции. Российский компонент найти можно во многих наших изделиях: от трактора и большегруза до бытового прибора.

Александр Лукашенко о важности регионального сотрудничества с Россией: «Это сотни тысяч рабочих мест»

В то же время две страны не скрывают: общие болезненные вопросы тоже есть.

70 новых соглашений и контракты на более чем 500 миллионов долларов: подводим итоги V Форума регионов Беларуси и России-34

Россия перечислила Беларуси недоплаченные 263 миллиона долларов за «перетаможку» нефти

К примеру, последнее время недопонимания возникают в сельскохозяйственной сфере. Они связаны с ограничениями поставок продукции наших молоко- и мясоперерабатывающих предприятий. До конца 2018 года ситуацию намерены кардинально изменить.

70 новых соглашений и контракты на более чем 500 миллионов долларов: подводим итоги V Форума регионов Беларуси и России-37

Совсем недавно в Сочи президенты даже договорились выработать план взаимных поставок и подписать его на уровне министров либо вице-премьеров.

«Во многих регионах России белорусов знают как добросовестных партнеров»: Александр Лукашенко на пленарном заседании в Могилеве

А ведь еще Беларусь готова сотрудничать в строительной сфере, помогать возводить объекты социальной инфраструктуры, участвовать в создании кластеров, индустриальных парков.

70 новых соглашений и контракты на более чем 500 миллионов долларов: подводим итоги V Форума регионов Беларуси и России-40

Такое настроение – чем не повод предположить: планку в 32 миллиарда долларов взаимной торговли можем с легкостью перешагнуть.

Владимир Путин: Беларуси и России под силу вывести двустороннюю торговлю на уровень в 50 миллиардов долларов

Тему «цифрового будущего» тут же подхватил председатель Госкомитета по науке и технологиям.

70 новых соглашений и контракты на более чем 500 миллионов долларов: подводим итоги V Форума регионов Беларуси и России-43

В Беларуси уже давно заговорили об IT-стране – декрет «О развитии цифровой экономики» открыл все дороги. Своими наработками готовы делиться с российскими коллегами. Сотрудничать настроены и ученые двух стран.

70 новых соглашений и контракты на более чем 500 миллионов долларов: подводим итоги V Форума регионов Беларуси и России-46

Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси:
Сегодня Россия вкладывает большие ресурсы в инновационное развитие Российской Федерации. То есть она внимательно присматривается ко всем разработкам. Беларусь как раз еще с советских времен сохранила сильную научную школу, и здесь мы можем предложить очень многие разработки для российского рынка.

Сегодня насчитывается несколько десятков союзных программ, которые в первую очередь направлены на создание наукоемкой продукции. Взять, к примеру, медицину.

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Но все же таких успехов в белорусско-российском диалоге уж точно не было бы, если бы не дружба двух президентов. Отсюда та частота, системность, а главное – результативность двусторонних встреч.

70 новых соглашений и контракты на более чем 500 миллионов долларов: подводим итоги V Форума регионов Беларуси и России-49

Александр Лукашенко лично сел за руль: президенты Беларуси и России побывали на Трофимовой кринице

Пусть сегодня пятый Форум регионов уже история, его итоги уж точно не разочаровали. Многочисленные экспортные контракты и подписанные соглашения совсем скоро начнут давать ощутимый результат.

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# V Форум регионов Беларуси и России # Экономика # Владимир Путин # Александр Шумилин # Фотофакт

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