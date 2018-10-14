70 новых соглашений и контракты на более чем 500 миллионов долларов: подводим итоги V Форума регионов Беларуси и России

Новости Беларуси. Региональное сотрудничество как фундамент и драйвер развития двусторонних отношений. V Форум регионов Беларуси и России – без сомнения, центральное событие уходящей недели, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В Могилеве собрались около 3000 участников (а ведь начинали когда-то с 300 – в Минске, в недалеком 2014 году).

Валентина Матвиенко: «Форум уже о себе заявил за эти годы, показал свою эффективность» На нынешнем форуме подписано более 70 новых соглашений между белорусскими областями и российскими субъектами – плюс к той внушительной базе документов, которые уже работают. Основной упор – на экономическую составляющую. Ведь задача, поставленная президентами двух стран, – товарооборот в 50 миллиардов долларов. V Форум регионов Беларуси и России: итоги, мнения, акценты Вклад могилевского Форума регионов немалый – заключены контракты на 500 миллионов. Такого еще не было.

Внимание к столь масштабному событию соответствующее. Президент Беларуси встретил российского коллегу в аэропорту «Могилев» лично, что еще раз подчеркивает особые отношения как между странами, так и между лидерами.

За последние два месяца Александр Лукашенко и Владимир Путин встретились уже третий раз. И каждая встреча знаменует решение конкретных вопросов и определение новых точек роста на благо народов двух государств. Корреспондент Анастасия Иванникова продолжит.

Александр Лукашенко приехал в аэропорт Могилева, чтобы лично встретить российского лидера. Как-никак не просто коллеги и союзники – друзья. Уже потом журналисты заметили далеко не одну «дружескую деталь». В аэропорту ждали две машины (одна из них, кстати, российского президента – это авто в любом зарубежном визите сопровождает Владимира Путина). Но к Дворцу культуры области, полностью модернизированному к V Форуму регионов, они поехали вместе, на одной, символично украшенной флагами двух государств. Тоже дипломатическая деталь.

Кстати, на этот раз про традиционное опоздание Владимира Путина журналистам рассказывать не пришлось. Президент России прибыл по расписанию. Владимир Путин о Форуме регионов в Могилёве: Эти дни будут очень полезными И, как говорится, сразу же к делам союзным. Хотя, казалось бы, встречались совсем недавно. Предыдущие переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина состоялись в Сочи 21 сентября. 28-го два Президента были в Душанбе, участвовали в саммите СНГ. Без преувеличения – рекордный по количеству встреч год. Насыщенным на переговоры 2018 год будет и дальше.

Во время общения один на один Александр Лукашенко проанонсировал: встреча двух президентов в 2018 году не последняя, увидятся в Астане, потом в Москве. Александр Лукашенко: «Я с удовольствием приветствую вас на Могилевской земле» Политика, экономика, энергетика, транспорт, социальная сфера, культура. Диалог «Беларусь-Россия» сегодня активно развивается, и странам есть чем похвастаться. По итогам 2017 года товарооборот составил больше 32 миллиардов долларов.

Но теперь очередной рубеж, полезный и интересный для диалога – именно так сказал про нынешний этап двусторонних отношений Владимир Путин. Впрочем, о новой странице сотрудничества заговорили уже давно. Особенно после назначения нового посла России в Беларуси. Совсем недавно Михаил Бабич вручал верительную грамоту нашему Президенту. Кстати, новый посол впервые наделен дополнительными масштабными полномочиями, прежде всего в экономике.

А это, бесспорно, подтверждает важность двустороннего диалога. Владимир Путин о Форуме регионов в Могилёве: Эти дни будут очень полезными Вспышки фотоаппаратов буквально каждую секунду приглушали разговор двух лидеров. Ажиотаж: небольшая комната для переговоров едва вместила всех представителей СМИ.

Впрочем, не только множество журналистов в эти дни принимал Могилев. Всего приехали около 2000 гостей, которые с самого начала были настроены на многомиллионные контракты. Еще до начала форума прогнозировали: как минимум на 500 миллионов долларов. С первым форумом, который проходил в 2014 году, конечно, не сравнить: тогда приехали всего лишь 300 человек. Значимость уже традиционному мероприятию придает и участие в нем президентов двух стран. Сегодня Беларусь активно сотрудничает с различными российскими регионами. Основные торговые партнеры – Москва, Санкт-Петербург, республики Татарстан и Башкортостан, Пермский край, а также Брянская, Калужская, Московская, Смоленская и Тюменская области. Объем торговли с этими регионами составляет более 70 % белорусско-российского товарооборота.

Такие крепкие связи – во многом заслуга нашего Президента. Когда-то, в 90-е, после распада СССР, Александр Лукашенко ездил по российским городам для налаживания сотрудничества. Сейчас российские губернаторы часто бывают во Дворце Независимости.

Ставку делаем на производственную кооперацию. Сегодня она связывает более 8000 предприятий двух стран. В России зарегистрировано около 50 совместных сборочных производств. Именно в регионах начинается множество производственных и технологических цепочек по выпуску совместной продукции. Российский компонент найти можно во многих наших изделиях: от трактора и большегруза до бытового прибора. Александр Лукашенко о важности регионального сотрудничества с Россией: «Это сотни тысяч рабочих мест» В то же время две страны не скрывают: общие болезненные вопросы тоже есть.

Россия перечислила Беларуси недоплаченные 263 миллиона долларов за «перетаможку» нефти К примеру, последнее время недопонимания возникают в сельскохозяйственной сфере. Они связаны с ограничениями поставок продукции наших молоко- и мясоперерабатывающих предприятий. До конца 2018 года ситуацию намерены кардинально изменить.

Совсем недавно в Сочи президенты даже договорились выработать план взаимных поставок и подписать его на уровне министров либо вице-премьеров. «Во многих регионах России белорусов знают как добросовестных партнеров»: Александр Лукашенко на пленарном заседании в Могилеве А ведь еще Беларусь готова сотрудничать в строительной сфере, помогать возводить объекты социальной инфраструктуры, участвовать в создании кластеров, индустриальных парков.

Такое настроение – чем не повод предположить: планку в 32 миллиарда долларов взаимной торговли можем с легкостью перешагнуть. Владимир Путин: Беларуси и России под силу вывести двустороннюю торговлю на уровень в 50 миллиардов долларов Тему «цифрового будущего» тут же подхватил председатель Госкомитета по науке и технологиям.

В Беларуси уже давно заговорили об IT-стране – декрет «О развитии цифровой экономики» открыл все дороги. Своими наработками готовы делиться с российскими коллегами. Сотрудничать настроены и ученые двух стран.