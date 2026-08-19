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Дзержинск готовится принять областные «Дажынкі»

19 августа 2026 17:12
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Белорусские аграрии все ближе к главному итогу нынешней жатвы. И сейчас уже можно оценивать не прогнозы, а реальный результат работы в полях. А он важен для всей экономики АПК: сколько зерна получит страна, какой будет кормовая база и с каким запасом хозяйства войдут в новый сезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси уже намолотили 8 миллионов 300 тысяч тонн зерна. Лидирует Минская область, здесь собрали 2 миллиона 250 тысяч тонн. Гродненская и Брестская также значительно перешагнули 1,5-миллионный рубеж, Гомельская – миллионный. Замыкают областную статистику Могилевская и Витебская – 988 и 767 тысяч тонн соответственно. 

Но август – один из самых напряженных и ответственных месяцев в году для любого агрария. Работы идут сразу на нескольких фронтах. Теребление льна практически завершено – выполнено 99 % плана. Второй укос трав – на уровне 82 %. А значит, все больше внимания кормовой базе для животноводства. 

Сена уже заготовлено 73 % от необходимого объема, сенажа – 81. Заготовка силоса пока только набирает обороты. Всего же план по травяным кормам выполнен на 36 %. 

До главного областного праздника тружеников села, который в этом году примет Дзержинск, осталось три с половиной месяца. Дата проведения – 19 сентября. Сегодня районный центр напоминает гигантскую инфраструктурную площадку: рабочие модернизируют транспортные связи, обновляют основные общественные пространства. 

Дзержинск готовится принять областные «Дажынкі»-2

Влада Родовская, корреспондент:
Город на самой высокой точке Беларуси готовится взять новую высоту – принять главный праздник хлеборобов Минской области. Дзержинск обновил свой облик. Главные изменения – на центральной площади. Здесь заменили освещение, скоро появятся зеленые зоны и места отдыха, а новую тротуарную плитку выложили в виде символичного хлебного колоса.

Дзержинск готовится принять областные «Дажынкі»-4

Результаты работы по благоустройству города оценили участники выездного штаба во главе с губернатором центрального региона. Строительный марафон затронул каждый метр городской инфраструктуры: от дорожного полотна и жилых кварталов до учреждений образования и знаковых культурных объектов. 

Подробнее в видео.

# Уборочная кампания # Дожинки

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