Дзержинск готовится принять областные «Дажынкі»

Белорусские аграрии все ближе к главному итогу нынешней жатвы. И сейчас уже можно оценивать не прогнозы, а реальный результат работы в полях. А он важен для всей экономики АПК: сколько зерна получит страна, какой будет кормовая база и с каким запасом хозяйства войдут в новый сезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси уже намолотили 8 миллионов 300 тысяч тонн зерна. Лидирует Минская область, здесь собрали 2 миллиона 250 тысяч тонн. Гродненская и Брестская также значительно перешагнули 1,5-миллионный рубеж, Гомельская – миллионный. Замыкают областную статистику Могилевская и Витебская – 988 и 767 тысяч тонн соответственно.

Но август – один из самых напряженных и ответственных месяцев в году для любого агрария. Работы идут сразу на нескольких фронтах. Теребление льна практически завершено – выполнено 99 % плана. Второй укос трав – на уровне 82 %. А значит, все больше внимания кормовой базе для животноводства.

Сена уже заготовлено 73 % от необходимого объема, сенажа – 81. Заготовка силоса пока только набирает обороты. Всего же план по травяным кормам выполнен на 36 %.

До главного областного праздника тружеников села, который в этом году примет Дзержинск, осталось три с половиной месяца. Дата проведения – 19 сентября. Сегодня районный центр напоминает гигантскую инфраструктурную площадку: рабочие модернизируют транспортные связи, обновляют основные общественные пространства.