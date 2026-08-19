Излишки урожая яблок у населения принимают около 800 пунктов

Время не только собирать урожай, но и благодарить за него. Сегодня православные верующие празднуют Преображение Господне – один из самых значимых праздников в церковном календаре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этот день вспоминают евангельское событие: Иисус Христос поднялся на гору Фавор с апостолами, и перед ними его облик преобразился – лицо засияло, одежды стали белыми, как снег.

В народном календаре этот день известен как Яблочный Спас. В это время созревают яблоки и другие плоды нового урожая. Но прежде чем спелое яблоко окажется на праздничном столе, проходит долгий путь – от первого весеннего цветения до сбора. И все это время сад требует внимания. Фермер Федор Присухин знает об этом не понаслышке: сегодня в его хозяйстве 8,5 га плодовых деревьев.