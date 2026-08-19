Излишки урожая яблок у населения принимают около 800 пунктов
Время не только собирать урожай, но и благодарить за него. Сегодня православные верующие празднуют Преображение Господне – один из самых значимых праздников в церковном календаре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В этот день вспоминают евангельское событие: Иисус Христос поднялся на гору Фавор с апостолами, и перед ними его облик преобразился – лицо засияло, одежды стали белыми, как снег.
В народном календаре этот день известен как Яблочный Спас. В это время созревают яблоки и другие плоды нового урожая. Но прежде чем спелое яблоко окажется на праздничном столе, проходит долгий путь – от первого весеннего цветения до сбора. И все это время сад требует внимания. Фермер Федор Присухин знает об этом не понаслышке: сегодня в его хозяйстве 8,5 га плодовых деревьев.
Федор Присухин, глава крестьянско-фермерского хозяйства:
Сад этот – посадка 2022 года. Очень удачная. То, что мы видим, сорт Хани Крисп, медовый хруст, как переводят его. Сорт уже достаточно известный в Беларуси, по вкусовым качествам очень даже неплохой. Автополив, это очень удобно. Сад разделен на пять секторов. И каждый сектор поливается по два часа. Все это происходит в автоматическом режиме, необязательно находиться в саду, можно быть дома. Здесь программатор работает, сад поливается, особенно когда очень сухая, жаркая погода. Через эту систему автополива я вношу и удобрения.
В этом году сады особенно щедры: урожай яблок ожидается значительно выше прошлогоднего. Массовый сбор уже начался, и совсем скоро белорусские яблоки появятся на прилавках. Принимают излишки урожая и у населения – по всей стране работает порядка 800 заготовительных пунктов.
Алексей Сиротин, начальник управления заготовок и внешнеэкономической деятельности Белкоопсоюза:
Массовый сбор яблок еще только начался, но можно с уверенностью утверждать, что в текущем году ожидается урожай гораздо выше, нежели уровень прошлого года. Активно мы сотрудничаем с населением по закупке яблок непосредственно для промпереработки. И активно работаем также с фермерскими хозяйствами, у которых есть и товарное яблоко, и яблоко для промпереработки.
Урожайный год на яблоки – хорошая новость не только для садоводов и покупателей. Свои фрукты на прилавках – это еще и важный вклад в продовольственную безопасность страны.