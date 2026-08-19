Более 100 профилакториев для телят строят и реконструируют в Гродненской области

Сохранность молодняка КРС – вопрос стратегический для нашей страны, поскольку это залог молочного производства. Президент поручил аграриям возвести более полутысячи профилакториев для телят к 1 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такие объекты позволят обеспечить хороший уход за малышами в первые месяцы жизни, а главное, строго соблюдать технологию содержания и кормления за счет автоматизации процессов. Только в Гродненской области сейчас строят и реконструируют навесы для телят на более сотни животноводческих объектов.