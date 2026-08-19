Более 100 профилакториев для телят строят и реконструируют в Гродненской области
Сохранность молодняка КРС – вопрос стратегический для нашей страны, поскольку это залог молочного производства. Президент поручил аграриям возвести более полутысячи профилакториев для телят к 1 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такие объекты позволят обеспечить хороший уход за малышами в первые месяцы жизни, а главное, строго соблюдать технологию содержания и кормления за счет автоматизации процессов. Только в Гродненской области сейчас строят и реконструируют навесы для телят на более сотни животноводческих объектов.
Ясли-сад для телят в современном исполнении – так выглядит новый профилакторий для молодняка в сельхозпредприятии «Хатьковцы». 80 бычков и телушек разместятся на территории молочно-товарной фермы «Голышки». Каждый квадратный метр здесь функционален и продуман до мелочей.
Сергей Тимоховец, директор сельхозпредприятия «Хатьковцы»:
Данный бокс изготовлен из пластика и исключает контакт с другим теленком, чтобы не было перезаражения другой микрофлорой. Бокс укомплектован ведром для поения, у каждого теленка будет индивидуальное ведро.
Грамотное зонирование и передовое оборудование позволят работникам строго соблюдать технологию по выращиванию молодняка до двухмесячного возраста и не допускать падежа. Ручной труд здесь минимизирован. В ближайшее время появится молочное такси для выпаивания малышей. А на окнах разместят сетки, что будет служить естественной вентиляцией и защитой от насекомых и птиц. А зимой установят тепловентиляторы. На молочной кухне уже появились машины-помощники.
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