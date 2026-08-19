Более 70 процедур обмена пленными прошло в Гомельской области за время СВО
После долгих месяцев ожидания – дорога домой. В Гомельской области прошел очередной обмен военнопленными между Россией и Украиной по формуле «103 на 103», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорусская сторона обеспечила все необходимое: от логистики до медицинской помощи. А самым важным для вернувшихся в эти минуты было простое человеческое желание услышать голос родных и сказать: «Я еду домой».
Анна Корольчук, корреспондент:
Пункт пропуска «Новая Гута» в очередной раз становится ключевой точкой гуманитарного маршрута. Сегодня здесь состоялся обмен военнопленными между Россией и Украиной. Беларусь снова берет на себя миротворческую миссию: не просто обеспечить безопасный транзит, а оказать помощь каждому, кто в ней нуждается.
Российский борт приземлился в Гомеле около 10 утра. На взлетно-посадочной полосе прибывших украинцев ожидали автобусы и дежурные бригады медиков. Особенность сегодняшней процедуры – большое количество раненых, которым требуются особые условия транспортировки.
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