Более 70 процедур обмена пленными прошло в Гомельской области за время СВО

После долгих месяцев ожидания – дорога домой. В Гомельской области прошел очередной обмен военнопленными между Россией и Украиной по формуле «103 на 103», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская сторона обеспечила все необходимое: от логистики до медицинской помощи. А самым важным для вернувшихся в эти минуты было простое человеческое желание услышать голос родных и сказать: «Я еду домой».