Александр Лукашенко лично сел за руль: президенты Беларуси и России побывали на Трофимовой кринице

Новости Беларуси. В основе политических и экономических отношений Беларуси и России - многолетняя дружба лидеров двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Официальной встречей общение глав государств, конечно, не ограничилось: Александр Лукашенко пригласил Владимира Путина на свою малую родину. Александр Лукашенко лично провел экскурсию для Владимира Путина.

Наш Президент неоднократно подчеркивал свое трепетное отношение к родным местам, где прошло его детство, признавался, что именно здесь, в Александрии, действительно отдыхает душой.

Белорусский лидер пригласил своего российского коллегу в родной дом, там же главы государств отобедали. Примечательно, что на столе в доме Президента были исконно белорусские блюда – блины, драники – прямо из печи.

А уже после экскурсия продолжилась на раритетном автомобиле ГАЗ-69. За рулем – белорусский Президент, он отвез Владимира Путина в своё «место силы» – на Трофимову Крыницу.

Вода в источнике освящённая и уникально чистая по своим свойствам. За ней едут люди из всех окрестных районов и даже из ближайшего зарубежья. Сегодня родниковую воду попробовал и Владимир Путин. Александр Лукашенко рассказал историю восстановления Трофимовой криницы С Трофимовой Крыницей Президента Беларуси связывает семейная история.