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Александр Лукашенко лично сел за руль: президенты Беларуси и России побывали на Трофимовой кринице

12 октября 2018 17:13
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Новости Беларуси. В основе политических и экономических отношений Беларуси и России - многолетняя дружба лидеров двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко лично сел за руль: президенты Беларуси и России побывали на Трофимовой кринице-1

Официальной встречей общение глав государств, конечно, не ограничилось: Александр Лукашенко пригласил Владимира Путина на свою малую родину. Александр Лукашенко лично провел экскурсию для Владимира Путина.

Александр Лукашенко лично сел за руль: президенты Беларуси и России побывали на Трофимовой кринице-4

Наш Президент неоднократно подчеркивал свое трепетное отношение к родным местам, где прошло его детство, признавался, что именно здесь, в Александрии, действительно отдыхает душой.

Александр Лукашенко лично сел за руль: президенты Беларуси и России побывали на Трофимовой кринице-7

Белорусский лидер пригласил своего российского коллегу в родной дом, там же главы государств отобедали. Примечательно, что на столе в доме Президента были исконно белорусские блюда – блины, драники – прямо из печи.

Александр Лукашенко лично сел за руль: президенты Беларуси и России побывали на Трофимовой кринице-10

А уже после экскурсия продолжилась на раритетном автомобиле ГАЗ-69. За рулем – белорусский Президент, он отвез Владимира Путина в своё «место силы» – на Трофимову Крыницу.

Александр Лукашенко лично сел за руль: президенты Беларуси и России побывали на Трофимовой кринице-13

Вода в источнике освящённая и уникально чистая по своим свойствам. За ней едут люди из всех окрестных районов и даже из ближайшего зарубежья. Сегодня родниковую воду попробовал и Владимир Путин.

Александр Лукашенко рассказал историю восстановления Трофимовой криницы

С Трофимовой Крыницей Президента Беларуси связывает семейная история.

Александр Лукашенко лично сел за руль: президенты Беларуси и России побывали на Трофимовой кринице-16

Много лет назад её обустроил дед Александра Лукашенко – плотник Трофим, а в 2018 году, в апреле, наш Президент с сыновьями облагородили её во время субботника. Тогда же здесь появилась купель и зона отдыха для тех, кто приезжает в окрестности Александрии набраться сил.

# Беларусь-Россия # общество # Фотофакт

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