Копейкой больше: с 14 октября дорожает топливо на белорусских заправках

Новости Беларуси. С 14 октября на АЗС Беларуси автомобильное топливо станет дороже на 1 копейку. Это девятнадцатое изменение цен с начала года.

Как сообщается на сайте «Белнефтехима», белорусские НПЗ работают в сложных условиях опережающего роста цен на нефть в сравнении с ценами на нефтепродукты. Отсюда и очередное изменение цен на топливо.

АИ-92-К5-Евро – 1 рубль 39 копеек,

АИ-95-К5-Евро – 1 рубль 47 копеек,

АИ-98-К5-Евро – 1 рубль 68 копеек,

ДТ – 1 рубль 47 копеек.

В концерне по нефти и химии обращают внимание, что с начала года нефть подорожала на 59,3%, а автомобильное топливо в Беларуси – на 14,4%. К слову, сейчас нефть стоит 85,1 доллара за баррель.

В «Белнефтехиме» также сообщили, что с 15 октября белорусские НПЗ будут переходить на производство зимнего дизельного топлива. Зимнее ДТ не замерзает до -20°С, в то время как летнее выдерживает только -5°С.

Полная замена ДТ на зимний сорт произойдёт к 1 ноября. В концерне призывают водителей полностью использовать остатки летнего топлива в баке автомобиля до того, как заправлять машину зимним ДТ.