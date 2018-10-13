V Форум регионов Беларуси и России: итоги, мнения, акценты

Новости Беларуси. В Могилеве подводят итоги V Форума регионов Беларуси и России. Именно здесь озвучен ориентир для взаимной торговли – 50 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во главе угла не только экономика. Большой день переговоров еще раз продемонстрировал политическую волю лидеров двух стран к реализации интеграционных проектов. О чём договорились Александр Лукашенко и Владимир Путин на V Форуме регионов На форуме Александр Лукашенко и Владимир Путин встретились уже в третий раз за последние два месяца. О самом значимом ежегодном событии в Союзном государстве – корреспондент Алена Сырова.

Три дня эффективной работы, около 3000 участников, 76 новых региональных соглашений о сотрудничестве, экспортные контракты на сумму в полмиллиарда долларов – так в цифрах выглядит итог V Форума регионов Беларуси и России. Для сравнения: денежный эквивалент предыдущих четырех вместе взятых форумов составил 930 миллионов долларов (не превышает рекорд нынешнего даже вдвое).

Григорий Рапота: «Форум для нас всегда – очень важное событие» Парламентарии, представители крупнейших промышленных предприятий, руководители регионов Беларуси и России – именно им предстояло договориться о тесном сотрудничестве в самых разных сферах: от агропромышленного комплекса до высоких технологий.

Александр Лукашенко лично встретил Владимира Путина в могилёвском аэропорту Но уже традиционно гарантами успешности всех заключенных сделок выступают лидеры двух государств, что придает этой площадке дополнительный вес и статус. Александр Лукашенко и Владимир Путин с 2015 года не пропускают ни одного форума.

Президенты фактически задают направление и выделяют основные сферы взаимных интересов. Александр Лукашенко о важности регионального сотрудничества с Россией: «Это сотни тысяч рабочих мест» Как итог – появление тысяч рабочих мест для белорусов и россиян. Сегодня производственная кооперация связывает 8000 предприятий двух государств, налажена торговля и с третьими странами, а совместный товарооборот за 2017 год составил 30 миллиардов долларов. Несмотря на такие внушительные показатели, потенциал намного больше.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

Нам вполне по силам вывести взаимную торговлю на уровень в 50 миллиардов долларов. Для сравнения. Я совсем недавно был в Индии, стране с населением 1 миллиард 1000 миллионов человек. Объем торговли России с Индией – около 10 миллиардов долларов. 10 мы пока не достигли, но двигаемся в этом направлении. Уверен, мы достигнем и более высоких результатов, но с Беларусью уже 32 с лишним. Это о многом говорит. Это говорит об уровне нашей кооперации на самом деле.

В основе успешности и эффективности белорусско-российских отношений – личная дружба глав государств. Владимир Путин и Александр Лукашенко регулярно встречаются на самых разных площадках. За последние два месяца президенты виделись дважды.

Вот и в Могилеве не упустили возможность пообщаться в формате «один на один». Президенты, к слову, планируют еще ряд совместных встреч в 2018 году.