«Это будет период самого яркого расцвета наших отношений с Российской Федерацией». Александр Лукашенко – Михаилу Бабичу

Глава государства рассчитывает на расцвет белорусско-российских отношений во время работы Бабича. Напомним, дипломат наделен дополнительными полномочиями. На службу в Беларуси он прибыл еще и в качестве спецпредставителя президента России по торгово-экономическому сотрудничеству с Беларусью, что еще раз подчеркивает особый статус партнерства двух государств.

Новости Беларуси. Период работы в Беларуси нового посла России должен стать самым эффективным и прорывным. Об этом 10 октября шла речь на встрече Александра Лукашенко с главой диппредставительства России в нашей стране Михаилом Бабичем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я хотел бы, чтобы ваш период работы в дипломатическом ведомстве, посольстве нашей братской России в Беларуси был самым активным, эффективным и прорывным. Если вы на это настроены (а у меня именно такое впечатление, что вы именно настроены на такую работу), считайте, что у нас так и получится. Это будет период самого яркого расцвета наших отношений с Российской Федерацией.

Уверенность моя еще заключается в разговоре с президентом России. Я это не скрываю – мы обсуждали, притом неоднократно вашу кандидатуру. Президент очень много мне рассказывал. И мы твердо договорились, что, наделяя посла России дополнительными полномочиями, президент России обращает внимание всех, что Беларусь – это наиважнейшая сегодня страна, с которой Россия будет выстраивать отношения.

Я как-то недавно говорил, реагируя на разного рода высказывания и даже поведение властей России, я прямо сказал: естественно, что Россия боится и не хочет потерять Беларусь. И я бы точно так, будучи в руководстве России, точно так бы себя вел и переживал за Беларусь, с кем она будет: или она повернет на Запад, или же она будет вместе со своей братской Россией.

Вы знаете, прямо скажу, мне поворачивать туда-сюда, наверное, не к месту – мне, Президенту, который уже один раз повернул от ярого национализма и других антироссийских вопросов, проведя референдум в Беларуси, когда народ определялся – мы с кем. И за союз Беларуси и России проголосовало не просто большинство, а подавляющее большинство нашего населения. И сегодня наш народ видит в России бл изкого союзника, страну и народы России, которые всегда придут на помощь при необходимости.