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«Он может стать кем угодно». Врачи Беларуси и России разработали уникальную методику операции на позвоночнике у детей

14 октября 2018 18:13
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Новости Беларуси. Это сейчас Захару сложно усидеть на месте. А еще буквально полтора года назад ему грозило инвалидное кресло. У мальчика врожденное искривление позвоночника, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Недуг дал о себе знать уже на первых месяцах жизни. 

«Он может стать кем угодно». Врачи Беларуси и России разработали уникальную методику операции на позвоночнике у детей-1

«Он может стать кем угодно». Врачи Беларуси и России разработали уникальную методику операции на позвоночнике у детей-3

Ольга Агеева, мама пациента (Россия):
Только было визуально видно, что ребенок сильно искривляется: когда садится, то уходит в бок. В дальнейшем нам грозило нарушение походки и инвалидное кресло. Слава богу, до этого не дошло. 

Захару действительно повезло. Врачи российского института имени Турнера провели уникальную операцию: мальчику заменили поврежденный позвонок. Cейчас его болезнь осталась только на медицинских снимках.

Он может стать олимпийским чемпионом?

«Он может стать кем угодно». Врачи Беларуси и России разработали уникальную методику операции на позвоночнике у детей-6

Сергей Виссарионов, заместитель директора Научно-исследовательского детского ортопедического института им. Г. И. Турнера (Россия):
Он может стать кем угодно. Очень многие дети после наших операций достаточно активно занимаются спортом. У нас есть пациенты – уже взрослые, подростки – они занимаются и шорт-треком, и автомобильными гонками, и конным видом спорта.  

«Он может стать кем угодно». Врачи Беларуси и России разработали уникальную методику операции на позвоночнике у детей-9

В такой операции нуждаются несколько тысяч детей в России и Беларуси. Чтобы маленькие пациенты могли держать спину ровно, врачи двух стран разработали уникальную методику. Ее суть в том, что хирурги удаляют нездоровый позвонок за одну операцию. А вместо него устанавливают металлическую конструкцию. Она заполнена костной тканью, из которой со временем вырастает новый позвонок.  

«Он может стать кем угодно». Врачи Беларуси и России разработали уникальную методику операции на позвоночнике у детей-12

Сергей Виссарионов:
Фиксируется минимальное количество позвонков. В этом заключается сущность и уникальность методики. Фиксируются только два позвонка, которые прилегают к этому аномальному позвонку. Это не создает никаких отрицательных условий с точки зрения дальнейшего роста и развития ребенка и объема движения позвоночника.

Создание индивидуальных металлоконструкций – это одна из целей союзной программы по разработке спинальных систем, которая рассчитана до 2020 года. На ее реализацию выделено более 90 миллионов российских рублей.

«Он может стать кем угодно». Врачи Беларуси и России разработали уникальную методику операции на позвоночнике у детей-15

Алексей Баиндурашвили, директор Научно-исследовательского детского ортопедического института им. Г. И. Турнера (Россия):
В год делается где-то 300-350. Это, подчеркиваю, наиболее тяжелые больные, а желающих еще больше. Когда будут поступать эти конструкции, когда конвейер заработает, мы количество больных во много раз увеличим.  

«Он может стать кем угодно». Врачи Беларуси и России разработали уникальную методику операции на позвоночнике у детей-18

# Медицина # Здоровье # Сергей Виссарионов # Фотофакт

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