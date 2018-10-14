«Он может стать кем угодно». Врачи Беларуси и России разработали уникальную методику операции на позвоночнике у детей

Новости Беларуси. Это сейчас Захару сложно усидеть на месте. А еще буквально полтора года назад ему грозило инвалидное кресло. У мальчика – врожденное искривление позвоночника, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Недуг дал о себе знать уже на первых месяцах жизни.

Ольга Агеева, мама пациента (Россия):

Только было визуально видно, что ребенок сильно искривляется: когда садится, то уходит в бок. В дальнейшем нам грозило нарушение походки и инвалидное кресло. Слава богу, до этого не дошло.



Захару действительно повезло. Врачи российского института имени Турнера провели уникальную операцию: мальчику заменили поврежденный позвонок. Cейчас его болезнь осталась только на медицинских снимках. Он может стать олимпийским чемпионом?

Сергей Виссарионов, заместитель директора Научно-исследовательского детского ортопедического института им. Г. И. Турнера (Россия):

Он может стать кем угодно. Очень многие дети после наших операций достаточно активно занимаются спортом. У нас есть пациенты – уже взрослые, подростки – они занимаются и шорт-треком, и автомобильными гонками, и конным видом спорта.

В такой операции нуждаются несколько тысяч детей в России и Беларуси. Чтобы маленькие пациенты могли держать спину ровно, врачи двух стран разработали уникальную методику. Ее суть в том, что хирурги удаляют нездоровый позвонок за одну операцию. А вместо него устанавливают металлическую конструкцию. Она заполнена костной тканью, из которой со временем вырастает новый позвонок.

Сергей Виссарионов:

Фиксируется минимальное количество позвонков. В этом заключается сущность и уникальность методики. Фиксируются только два позвонка, которые прилегают к этому аномальному позвонку. Это не создает никаких отрицательных условий с точки зрения дальнейшего роста и развития ребенка и объема движения позвоночника.



Создание индивидуальных металлоконструкций – это одна из целей союзной программы по разработке спинальных систем, которая рассчитана до 2020 года. На ее реализацию выделено более 90 миллионов российских рублей.