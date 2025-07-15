Новости по тегу #Звезды кино

Его премьера запланирована на 2027 год.
Ранее, в 2025 году, Борисов был выдвинут на премии «Оскар» и «Золотой глобус» за роль второго плана в фильме «Анора». Он известен также по работам в фильмах «Купе № 6», «Серебряные коньки», «Бегство капитана Волкогонова», «Герда».
Ранее, 18 апреля, стало известно, что он временно не может принимать участие в спектаклях из-за полученной травмы, полученной при падении на сцене. Предположения о переломе не подтвердились, и 23 апреля артист выписался из больницы.
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