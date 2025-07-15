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Новости по тегу #Звезды кино

Начались съемки сериала по Гарри Поттеру: премьера состоится в 2027 году
15 июля 2025 16:00

Начались съемки сериала по Гарри Поттеру: премьера состоится в 2027 году

Российского актёра Юру Борисова пригласили в состав Американской киноакадемии
27 июня 2025 09:27

Российского актёра Юру Борисова пригласили в состав Американской киноакадемии

Михаил Боярский попал в больницу – что случилось
26 июня 2025 12:00

Михаил Боярский попал в больницу – что случилось

Умер легендарный голливудский актер Шон Коннери. Ему было 90 лет
31 октября 2020 19:27

Умер легендарный голливудский актер Шон Коннери. Ему было 90 лет

Шахерезаде из фильма «Тысяча и одна ночь» уже 51. Посмотрите, как она выглядит и чем занимается сейчас
28 сентября 2020 13:01

Шахерезаде из фильма «Тысяча и одна ночь» уже 51. Посмотрите, как она выглядит и чем занимается сейчас

Хабенский – с Джоли, Ходченкова – с Харди. Российские актёры, которые снимались в Голливуде
04 сентября 2020 11:30

Хабенский – с Джоли, Ходченкова – с Харди. Российские актёры, которые снимались в Голливуде

Кому Леонардо Ди Каприо готовится сделать предложение?
07 сентября 2018 07:28

Кому Леонардо Ди Каприо готовится сделать предложение?

«Мы не знаем, сколько нам отмерено». Дочь рассказала о здоровье Маргариты Тереховой
27 июля 2018 10:21

«Мы не знаем, сколько нам отмерено». Дочь рассказала о здоровье Маргариты Тереховой

Павел Прилучный и Агата Муцениеце находятся на грани развода
08 июня 2018 12:40

Павел Прилучный и Агата Муцениеце находятся на грани развода

Все фильмы Квентина Тарантино от худшего к лучшему
27 марта 2018 07:50

Все фильмы Квентина Тарантино от худшего к лучшему

От суперагента до суперпенсионера: лучшие фильмы легендарного Майкла Кейна
14 марта 2018 08:35

От суперагента до суперпенсионера: лучшие фильмы легендарного Майкла Кейна

Двуликий скромник: Аарону Экхарту исполняется 50 лет
12 марта 2018 10:38

Двуликий скромник: Аарону Экхарту исполняется 50 лет