Тяжёлые случаи спасатели не коллекционируют! Новичук о профессионализме и задачах спецподразделения «ЗУБР»

Лесные пожары, наводнения, техногенные катастрофы – ни одна чрезвычайная ситуация не остается без их внимания. Спасатели МЧС работают в режиме нон-стоп, и за сухими цифрами статистики – сотни спасенных жизней. Только в 2025 году сотрудники МЧС выезжали на задания уже более 80 тысяч раз, из них 15,5 тысячи – на борьбу с огнем. Благодаря оперативности спасены 450 человек, еще почти 4 тысячи эвакуированы из опасных зон. А ведь за каждым вызовом – риск, напряжение и безупречная слаженность работы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Современные технологии – от космического мониторинга до авиаразведки – помогают действовать на опережение. Но главная сила – это люди. Те, кто не ждет благодарности, но всегда приходит на помощь. Причем не только в Беларуси, но и во время стихийных бедствий в дружественных странах. Такими качествами обладают бойцы отряда специального назначения «ЗУБР». С одним из них удалось пообщаться нашему корреспонденту Элле Маркевич.

Сергей Новичук, начальник центра поисково-спасательных работ и пожаротушения Республиканского отряда специального назначения «ЗУБР» МЧС Беларуси:

Первый такой запоминающий выезд, который у меня до сих пор. В Московском районе на Слободской квартира была на первом этаже. И там было спасено трое детей и двое взрослых. Мы в одной комнате одного нашли, в коридоре второго на кухне. Там все разбросаны были люди. И я после дежурства потом еще даже в больницу ездил к детям.

Сергей Новичук:

Республиканский отряд специального назначения «ЗУБР» специализируется на проведении всего спектра аварийно-спасательных работ. Начинал я здесь старшим инженером поисково-спасательных работ, потом был оперативным дежурным центра оперативного управления и вот сейчас начальник центра поисково-спасательных работ и пожаротушения. Здесь простых людей нет, но если они попадают, то они надолго не задерживаются. К поступлению сигнала бойцы уже мобилизуются и готовы к выполнению поставленных задач. Это как сжатая пружина. И пока задача не будет выполнена, никто не остановится. Все спасатели боятся только одного. Главное – не опоздать. Это и когда едешь, смотришь за дорогой. Дорога каждая минута. Любой выезд, любая авария – это чисто командная работа.