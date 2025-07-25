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Без аллергии и раздражения! В Беларуси проверяют качество школьной формы

25 июля 2025 17:17
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Горячая пора продаж. Чуть больше месяца до старта нового учебного года, а это значит, время закупаться всем необходимым для школы. Масштабная торговля уже развернулась по всей стране. Ассортимент широкий: от канцелярии и рюкзаков до одежды и обуви, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все школьные товары должны быть не только функциональными, практичными и удобными, но и безопасными. Потому их качество проверяют в спецлабораториях. Работники территориальных центров гигиены и эпидемиологии мониторят все торговые точки.

Как проверяют качество товаров для детей и как безопасно собрать ребенка в школу? Репортаж Влады Родовской.

Без аллергии и раздражения! В Беларуси проверяют качество школьной формы-2

Визуальный осмотр, химический анализ, проверка по 80 показателям. Такую строгую экспертизу проходит весь детский ассортимент Беларуси, прежде чем попадает на прилавки. Это работа зоны ответственности специалистов Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Без аллергии и раздражения! В Беларуси проверяют качество школьной формы-4

Татьяна Крымская, заведующая лабораторией Научно-исследовательского института Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
Мы проводим испытания по полному перечню вредных химических соединений, которые потенциально могут мигрировать из товаров школьного ассортимента и товаров детского ассортимента, как на соответствие нашего национального законодательства, наших гигиенических нормативов, так и на соответствие законодательства Таможенного союза.

Строгие стандарты качества предусмотрены для всего школьного ассортимента, даже книг. Например, весить экземпляр должен не более полкилограмма, иметь особый шрифт и приемлемую яркость печати. Определенные требования и к форме.

Без аллергии и раздражения! В Беларуси проверяют качество школьной формы-6

Влада Родовская, корреспондент:
Чтобы одежда, которую будет носить ребенок, не вызывала аллергии и раздражения на коже, ее проверяют в лаборатории. Из ткани с помощью специального раствора делается вытяжка. Потом ее анализируют на современном оборудовании на токсичность. Всего 4 часа – и результаты будут готовы.

Без аллергии и раздражения! В Беларуси проверяют качество школьной формы-8

Все впечатления о товаре, который на первый взгляд может показаться идеальным по дизайну и стилю, может перечеркнуть технический регламент. Он носит обязательный характер. Один из важных аспектов для одежды – воздухопроницаемость. Некачественная ткань может создать эффект скафандра. В такой рубашке просидеть несколько уроков – та еще задачка. Показатель проверяют на специальном оборудовании.

Подробнее в видеоматериале.

# Подготовка к школе

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