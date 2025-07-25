Без аллергии и раздражения! В Беларуси проверяют качество школьной формы

Горячая пора продаж. Чуть больше месяца до старта нового учебного года, а это значит, время закупаться всем необходимым для школы. Масштабная торговля уже развернулась по всей стране. Ассортимент широкий: от канцелярии и рюкзаков до одежды и обуви, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все школьные товары должны быть не только функциональными, практичными и удобными, но и безопасными. Потому их качество проверяют в спецлабораториях. Работники территориальных центров гигиены и эпидемиологии мониторят все торговые точки. Как проверяют качество товаров для детей и как безопасно собрать ребенка в школу? Репортаж Влады Родовской.

Визуальный осмотр, химический анализ, проверка по 80 показателям. Такую строгую экспертизу проходит весь детский ассортимент Беларуси, прежде чем попадает на прилавки. Это работа зоны ответственности специалистов Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Татьяна Крымская, заведующая лабораторией Научно-исследовательского института Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

Мы проводим испытания по полному перечню вредных химических соединений, которые потенциально могут мигрировать из товаров школьного ассортимента и товаров детского ассортимента, как на соответствие нашего национального законодательства, наших гигиенических нормативов, так и на соответствие законодательства Таможенного союза. Строгие стандарты качества предусмотрены для всего школьного ассортимента, даже книг. Например, весить экземпляр должен не более полкилограмма, иметь особый шрифт и приемлемую яркость печати. Определенные требования и к форме.

Влада Родовская, корреспондент:

Чтобы одежда, которую будет носить ребенок, не вызывала аллергии и раздражения на коже, ее проверяют в лаборатории. Из ткани с помощью специального раствора делается вытяжка. Потом ее анализируют на современном оборудовании на токсичность. Всего 4 часа – и результаты будут готовы.