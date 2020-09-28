Шахерезаде из фильма «Тысяча и одна ночь» уже 51. Посмотрите, как она выглядит и чем занимается сейчас

Кэтрин Зета-Джонс покорила своей красотой весь мир. Именно она сыграла роль Шахерезады в фильме «Тысяча и одна ночь». Недавно актриса отметила свой 51 день рождения. Посмотрите, как она выглядит сейчас и чем занимается.

Фото: instagram.com/catherinezetajones



Кэтрин родилась в Великобритании в семье владельца кондитерского центра и швеи. Она с детства увлекалась театром и участвовала в любительских постановках, а в 14 девочку заметили и пригласили участвовать в телешоу. Так начался ее звездный путь.

В 18 она сыграла в мюзикле «42 улица», а уже через год ее пригласили на роль Шахерезады в знаменитый фильм «Тысяча и одна ночь». Карьера Кэтрин развивалась очень стремительно в Голливуде. Она даже получила «Оскар» за роль в мюзикле «Чикаго».

Кадр из фильма «Тысяча и одна ночь»

В 2009 она сыграла одну из главных ролей в «Маленькой ночной серенада», а затем сделала перерыв в карьере. Новостей о ней не было до 2012 года, пока она не снялась в мюзикле с Томом Крузом «Рок на века».

Фото: instagram.com/catherinezetajones

Личная жизнь актрисы сложилась достаточно легко, она вышла замуж за Майкла Дугласа и до сих пор находится с ним в браке, но без трудностей в их семейной жизни не обошлось. Майкл собирался подавать на развод, причиной этого послужило биполярное расстройство Кэтрин, Дуглас заявил, что не может больше терпеть депрессию жены. Но уже через пару месяцев супруги помирились, а Кэтрин прошла курс лечения.

Фото: instagram.com/catherinezetajones

Наблюдатели за миром шоу-бизнеса часто говорят, что актриса сделала несколько пластических операций, ведь невозможно так молодо выглядеть в 51, но Зета-Джонс это отрицает, хотя часто говорит, что не имеет ничего против пластической хирургии.

Фото: instagram.com/catherinezetajones