От суперагента до суперпенсионера: лучшие фильмы легендарного Майкла Кейна

Из великих актеров старшего поколения Майкл Кейн выгодно выделяется даже на фоне таких звезд как Роберт Де Ниро, Аль Пачино, Дастин Хоффман, Кристофер Уокен и Алан Аркин. Пусть Кейн и старше их всех, но он до сих пор не растерял своего природного шарма, тщательно подходит к выбору каждой роли и отдается ей без остатка.

Фото: Vanity Fair

Глядя на этого статного английского джентльмена, сложно даже представить, что родился он не в аристократической семье, а в лондонских трущобах. Благодаря своему таланту и фантастической работоспособности сын грузчика и уборщицы, который даже не окончил школу, не только выбился в люди, но и стал одним из величайших актеров поколения. Как и Джек Николсон, Кейн отметился тем, что выдвигался на «Оскар» в пяти разных десятилетиях (и дважды получал эту награду). «Спросите, окончил ли я театральное училище, и я отвечу: а я не знал, что такие бывают. У нас не было телевизора, а по радио отец слушал только скачки, так откуда мне было знать, что где-то есть такая штука — театральное училище?!»

Фото: WreckX

14 марта Майклу Кейну исполняется 85 лет. Во время празднования своего 80-летия актер пообещал, что завершит карьеру в 90, но до этого времени он намерен получить третий «Оскар». Ну что же, у Майкла осталось еще пять лет, а мы уверены, что его планы обязательно осуществятся – ведь усердию и таланту Кейна может позавидовать любой молодой актер. «Считается, что я всегда играю самого себя. Господи боже! Я бы сыграл себя, если бы знал, кто это такой. Сыграл бы с полной выкладкой! Но никогда ведь не знаешь, кто ты на самом деле». Мы попробовали выбрать из обширной фильмографии Майкла Кейна несколько лучших картин, которые нужно пересмотреть к юбилею великого артиста. Альфред «Алфи» Элкинс – «Алфи» (1966)

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Сделавший Кейна знаменитым фильм о молодом водителе лимузина, который ставит перед собой цель соблазнить максимальное количество женщин. Главный герой крайне циничен, трезво смотрит на жизнь и не питает праздных иллюзий, а вся картина представляет собой его монолог, в котором Алфи комментирует каждое свое действие. Счастливого конца у этой истории не может быть по определению, но она в нем и не нуждается. «Алфи» принес Майклу Кейну первую номинацию на «Оскар» и стал одним из самых цитируемых фильмов в мировой поп-культуре. Многочисленные варианты заглавной песни картины Alfie до сих пор возглавляют чарты, а в 2004 году в свет вышел одноименный ремейк, главную роль в котором сыграл не менее харизматичный Джуд Лоу. «Очень сложно быть смешным или влюбленным в 8:30 дождливым утром понедельника, на площадке, где 67 мужиков с бычками в зубах стоят вокруг кольцом и разглядывают тебя, ковыряясь в носу». Майло Тиндл – «Игра навылет» (1972)

Фото: imdb.com

Версия 2007 года. Фото: imdb.com

Экранизация театральной пьесы, в которой задействовано всего два актера – Майкл Кейн и Лоуренс Оливье. Они играют случайно встретившихся любовника и мужа богатой женщины, чье столкновение моментально превращается в искусную игру в кошки-мышки – ведь оба соперника невероятно хитрые манипуляторы, обожающие унижать людей. Следить за этой перепалкой невероятно интересно, а затянутый на два с лишним часа диалог двух мужчин ни разу не скучный. За свои роли Кейн и Оливье получили по номинации на «Оскар», а в 2007 году Кеннет Брана снял ремейк, в котором постаревший Майкл Кейн сыграл обманутого мужа. Прежняя роль актера снова досталась Джуду Лоу. «Лучший способ сыграть алкоголика – это на протяжении 20 лет быть английским артистом». Эллиот – «Ханна и ее сестры» (1986)

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Картина Вуди Аллена, в которой режиссер опять не смог обойтись без персонажей, страдающих нервными заболеваниями и преследуемых всевозможными фобиями. Майкл Кейн играет в фильме мужа главной героини Ханны, который неожиданно для всех влюбляется в ее сестру. Метания персонажа Кейна между женой и любовницей получились такими трогательными, что Киноакадемия наградила актера за них «Оскаром». Вполне заслуженно – таких насквозь положительных, но чудаковатых персонажей в фильмографии актера немного. Кроме Кейна, фильм был отмечен «Оскаром» за лучший сценарий. 10 ярких фильмов Вуди Аллена для любого настроения Лоуренс Джемисон – «Отпетые мошенники» (1988)

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Одна из самых смешных комедий 80-ых и тот случай, когда ремейк получился гораздо лучше оригинала. В оригинальном фильме 1964 года «Сказки на ночь» главные роли сыграли Дэвид Нивен и Марлон Брандо, но дуэт Майкла Кейна и Стива Мартина получился более сплоченным и гармоничным. Они играют двух профессиональных аферистов, которые разводят на деньги состоятельных дамочек. Однажды их целью становится одна и та же женщина, и между героями разгорается настоящее соперничество, но они даже не подозревают, с кем связались. В свое время фильм стал настоящим прокатным хитом, пользовался большой популярностью в СССР и даже сейчас замечательно смотрится – вот что значит: комедия на все времена! «Есть старая мудрость, говорящая, что актеру не стоит играть с животными или детьми. Я делал и то и другое… Вроде выжил». Томас Фаулер – «Тихий американец» (2002)

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Мощная драма, в которой Кейн играет журналиста «Таймс» Томаса Фаулера, живущего в начале 50-ых годов в Сайгоне. Неожиданно для себя немолодой мужчина оказывается втянут в любовный треугольник, остальными углами которого становятся юная вьетнамка Фыонг и «тихий американец» Олдэн Пайлер, с которым главный герой успел подружиться… В фильме интересным образом смешиваются мелодрама и шпионский триллер, а харизматичные герои в талантливом исполнении Майкла Кейна и Брендана Фрэйзера путают зрителей и умело закручивают интригу в тугой клубок. Роль стареющего, но все еще привлекательного мужчины с блистательным умом принесла Кейну последнюю на сегодня номинацию на «Оскар». «Я терял свои очки самыми удивительными способами. В джунглях Индии, мартышка прыгнула мне на голову и украла их прямо с моего носа, до крови оцарапав мне макушку. И это – не самый экзотический вариант». Альфред Пенниуорт – «Бэтмен» (2005-2012)

Фото: imdb.com

Кристофер Нолан и Майкл Кейн. Фото: imdb.com

В трилогии Кристофера Нолана о Темном рыцаре Майкл Кейн сыграл верного помощника Брюса Уэйна – Альфреда, без которого тот просто не может обойтись. Примерно такие же отношения сложились и между самими Ноланом и Кейном – режиссер находит роли для актера в каждом своем фильме, превратив тем самым заслуженного артиста в свой талисман. Кейн играл в «Престиже», «Начале», «Интерстелларе», везде представая в образе мудрого наставника, направляющего главных героев на путь истинный. Можно подумать, что это единственный образ, в котором сейчас можно увидеть пожилого актера, но Майкл Кейн все еще способен удивлять… «Однажды я услышал, что обо мне говорят: «Когда он начинал, его звали Алфи. Теперь – Альфред, потому что он стал старше» Фред Боллинджер – «Молодость» (2015)

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com