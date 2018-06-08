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Павел Прилучный и Агата Муцениеце находятся на грани развода

08 июня 2018 12:40
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Между актерами Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце пробежала чёрная кошка. Одна из самых крепких пар российского кинематографа находится на грани развода, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Супруги недавно отписались друг от друга в социальных сетях, что стало поводом для поклонников заподозрить неладное. Устав от расспросов фанатов, Муцениеце опубликовала пост на своей страничке в Инстаграм, расставив все точки над i.  

Павел Прилучный и Агата Муцениеце находятся на грани развода-1

Новость прозвучала как гром среди ясного неба. Не так давно актриса начала вести семейный блог о «прилучных буднях». В жизнерадостных роликах о совместных путешествиях, воспитании двоих детей и покупке новой квартиры даже намека не было на возникший кризис в браке.  

Павел Прилучный и Агата Муцениеце находятся на грани развода-4

Тем временем, в Сети уже были выдвинуты предположения, что могло разрушить идиллию между Агатой и Павлом. Самой популярной версией является возможная измена Прилучного. Ему приписывают интрижку с коллегой по съемкам в новом проекте — Лукерьей Ильяшенко. В ответ на обвинения в неверности актёр опубликовал гневный месседж в Инстаграм. 

Павел Прилучный и Агата Муцениеце находятся на грани развода-7

# Звезды кино # Кино # Фотофакт # Звезды

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