Павел Прилучный и Агата Муцениеце находятся на грани развода

Между актерами Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце пробежала чёрная кошка. Одна из самых крепких пар российского кинематографа находится на грани развода, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Супруги недавно отписались друг от друга в социальных сетях, что стало поводом для поклонников заподозрить неладное. Устав от расспросов фанатов, Муцениеце опубликовала пост на своей страничке в Инстаграм, расставив все точки над i.