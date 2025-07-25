Автономный исследовательский комплекс установили для круглосуточного контроля воды в Днепре

Инновационный автономный комплекс теперь обеспечивает круглосуточное наблюдение за качеством воды в Днепре в режиме реального времени. Это совместный проект Республиканского центра аналитического контроля в области охраны окружающей среды и Госкорпорации «Росатом», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это сложное техническое оборудование. Датчики фиксируют состояние поверхностного водного объекта. Затем в режиме реального времени передают данные специалистам для дальнейшего анализа и принятия управленческих решений. Конструкция полностью автономна и работает за счет солнечной энергии. При проведении измерений установка не использует химические реактивы, что делает ее экологически безопасной.

Олег Бузо, директор Республиканского центра аналитического контроля в области охраны окружающей среды Беларуси:

Причины внедрения данного комплекса, они, конечно, были продиктованы прежде всего временем и развитием современных технологий. Мы постоянно стремимся внедрять в свою практику передовые методы контроля состояния водных объектов. И как раз таки указываемый нами сейчас установленный комплекс, он, прежде всего, направлен на решение задачи по непрерывному контролю качества поверхностных водных объектов.

В ходе проверки соблюдения экологических норм прокуратура зафиксировала около 4 тысяч загрязнений в бассейне Днепра. Профильные ведомства заявили о готовности пойти на решительные шаги по исправлению ситуации. Пилотный проект по мониторингу Днепра в том числе будет содействовать решению выявленных проблем. Он позволит круглосуточно контролировать качество воды в реке и заблаговременно предотвратить негативные последствия загрязнений.