Двуликий скромник: Аарону Экхарту исполняется 50 лет

Далеко не все актеры любят шумные мероприятия, вечеринки и церемонии, которые обеспечивают им дополнительную популярность. Аарон Экхарт, например, вообще редко появляется на публике, но зато каждый его новый фильм моментально напоминает об этом талантливом актере и его даре.

Джерард Батлер и Аарон Экхарт на премьере в Москве. Фото: kg.portal

Среди голливудских звезд Экхарт выделяется своей невероятной скромностью. Интервьюирующие его журналисты постоянно отмечают крайнюю вежливость и болезненную стеснительность актера, от которых он не избавился даже спустя двадцать лет карьеры. Причиной тому, возможно, является религиозное воспитание. Всю юность Аарон провел под покровительством мормонской церкви и даже всерьез готовился стать священником, но любовь к актерской профессии вязла верх. «Вы можете посчитать меня мягкотелым, но в каждом своем фильме я пытаюсь дать людям немного надежды и добра». Поразительно, но на экране от стеснительности и зажатости Экхарта не остается и следа. Актеру подвластна любая роль, он хорош в самых разных образах и жанрах. Аарон органичен в романтических комедиях, боевиках, драмах, а злодеи в его исполнении не менее яркие, чем положительные персонажи.

Фото: Entertainment Weekly

В 2018 году Экхарт отметится участием в новом сериале Мэттью Вайнера (автор хитового шоу «Безумцы»). Он украсит собой амбициозный проект «Романовы» о разбросанных по всему миру потомках русской царской семьи. Потом Аарон воплотит потенциально яркий образ капитана Крюка в новой экранизации истории про Питера Пэна, так что говорить о его дальнейшей карьере можно только в положительном ключе. Давайте в честь юбилея Аарона Экхарта, которому 12 марта исполняется 50 лет, вспомним его лучшие фильмы и самые яркие роли. Роланд Миччел – «Одержимость» (2002)

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Практически идеальный представитель романтической драмы, которая обязательно придется по вкусу всем тем, кто обожает фильмы «Искупление», «Сильвия», «Радуга» и другие британские душераздирающие мелодрамы. В «Одержимости» речь идет о двух ученых-лингвистах, в руки которых попадает переписка поэта Викторианской эпохи Рэндольфа Эша. Из этих писем они узнают, что Эш имел внебрачную связь с малоизвестной поэтессой. Ученые начинают восстанавливать картинку прошлого, но чем яснее становится любовная история столетней давности, тем больше разгораются чувства между самими исследователями… «Одержимость» направлена исключительно на женскую аудиторию, но это не означает, что сантименты в ней берут верх над умом. Фильм красив и трогателен, а из играющих ученых Аарона Экхарта и Гвинет Пэлтроу получилась невероятно красивая пара, которая, если верить слухам, получила развитие и за пределами экрана. мужчина – «Порочные связи» (2005)

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Странноватая разговорная драма с элементами комедии, всесторонне иллюстрирующая талант своих ведущих актеров – Аарона Экхарта и Хелены Бонем Картер. Сюжет в картине весьма условный, у главных героев нет даже имен, а окружающая их реальность спорна. Начинается действие со случайного знакомства мужчины и женщины на свадьбе общих друзей. Их общение быстро перерастает во флирт, а из диалогов оба понимают, что в прошлом они уже встречались. «Порочные связи» один из лучших представителей разговорного кино последних лет. Этот фильм с минимумом актеров и действия в кадре не дает заскучать ни на минуту, а наличие мощной «химии» между главными героями делает картину еще более захватывающей и даже в какой-то степени обязательной к просмотру. Ник Нейлор – «Здесь курят» (2006)

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Полнометражный дебют одного из самых интересных современных режиссеров – Джейсона Райтмана. Комедийная драма о мужчине, зарабатывающего на жизнь пропагандой курения. Крупные табачные фирмы обожают Ника и стараются любой ценой заполучить талантливого лоббиста, который способен продать песок бедуинам. Только сам Ник никогда не притрагивался к сигаретам и не считает их хоть сколько либо полезными, а делает все это только ради денег, которые ему необходимы для воспитания маленького сына… В «Здесь курят» Рейтман впервые демонстрирует свою способность в комедийной манере говорить о серьезных вещах, которую он доведет до совершенства в «Джуно» и «Мне бы в небо». Аарон Экхарт прекрасно понимает режиссера и с упоением играет слегка лицемерного, но крайне приятного персонажа, за которого хочется болеть всей душой. Роль Ника принесла Экхарту номинацию на «Золотой глобус». «Честно говоря, я вообще не ожидал, что у нас получится такое замечательное кино. Мы еще и денег на нем заработали». Ник Палмер – «Вкус жизни» (2007)

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Главная героиня картины Кейт – шеф-повар модного ресторана, которой приходится взять на себя опеку над дочерью погибшей сестры. Пока Кейт пытается разобраться с семейной трагедией, на должность ее помощника берут самоуверенного и жизнерадостного Ника, претендующего занять место шеф-повара. Соперничество между двумя талантливыми кулинарами быстро перерастает в нечто большее, а наладить отношения между героями помогает осиротевшая племянница Кейт – Зои… Есть фильмы, в которых сюжет отходит на второй план, а на первый выходит соблазнительный процесс приготовления еды. Вот и во «Вкусе жизни» готовка завораживает ничуть не меньше, чем отношения героев. Изысканные блюда в картине выглядят невероятно аппетитно, а дополняющие их Кэтрин Зета-Джонс и Аарон Экхарт делают зрелище еще более прекрасным. Еще 10 «вкусных» фильмов о кухнях народов мира (смотрите здесь) Харви Дент/Двуликий – «Темный рыцарь» (2008)

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com