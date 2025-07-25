Символ мужества и верности долгу! В Гомеле открыли первый в Беларуси сквер спасателей

В честь праздника в Гомеле открыли первый в стране сквер спасателей. Он стал символом мужества и верности долгу по сохранению жизни человека, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Центром новой городской локации стала трехметровая бронзовая скульптура с ребенком и щенком на руках. Также в сквере установили закладной камень в честь ликвидаторов последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, со дня которой в следующем году исполнится 40 лет. В будущем здесь появится композиция «Память героям Чернобыля». В списке ликвидаторов из Гомельской области – 684 пожарных.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Не нужно делать много памятников, самое главное – это качественно выполнять свою поставленную задачу. Вся память должна ложиться в сердца людей от нашей качественной работы. Они должны видеть и быть уверены в том, что мы делаем ее хорошо, ответственно, иногда незаметно, но самое главное, чтобы это было безопасно.

В честь профессионального праздника в Гомеле устроили настоящий МЧС-лэнд. 26 уникальных интерактивных площадок, пожарный боулинг, лабиринты и спортивные локации. Посетители сквера провели время с пользой – каждый участник большого праздника получил полезные знания о правилах безопасности и действиях в экстренных ситуациях.