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Символ мужества и верности долгу! В Гомеле открыли первый в Беларуси сквер спасателей

25 июля 2025 17:41
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В честь праздника в Гомеле открыли первый в стране сквер спасателей. Он стал символом мужества и верности долгу по сохранению жизни человека, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Символ мужества и верности долгу! В Гомеле открыли первый в Беларуси сквер спасателей-2

Центром новой городской локации стала трехметровая бронзовая скульптура с ребенком и щенком на руках. Также в сквере установили закладной камень в честь ликвидаторов последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, со дня которой в следующем году исполнится 40 лет. В будущем здесь появится композиция «Память героям Чернобыля». В списке ликвидаторов из Гомельской области – 684 пожарных.

Символ мужества и верности долгу! В Гомеле открыли первый в Беларуси сквер спасателей-4

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Не нужно делать много памятников, самое главное – это качественно выполнять свою поставленную задачу. Вся память должна ложиться в сердца людей от нашей качественной работы. Они должны видеть и быть уверены в том, что мы делаем ее хорошо, ответственно, иногда незаметно, но самое главное, чтобы это было безопасно.

В честь профессионального праздника в Гомеле устроили настоящий МЧС-лэнд. 26 уникальных интерактивных площадок, пожарный боулинг, лабиринты и спортивные локации. Посетители сквера провели время с пользой – каждый участник большого праздника получил полезные знания о правилах безопасности и действиях в экстренных ситуациях. 

# МЧС Беларуси # Вадим Синявский # Памятники

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