Английская роза: Эмили Блант исполняется 35 лет

Для нас образ Мэри Поппинс ассоциируется с Натальей Андрейченко из советского фильма, но для западных стран эта героиня навсегда связана с Джули Эндрюс. Актриса сыграла самую лучшую няню на свете в культовом диснеевском мюзикле 1964 года и сделала Мэри Поппинс национальной героиней. Студия много лет пыталась снять продолжение, но ни одна актриса не могла заменить Джули Эндрюс в роли строгой и нежной героини, пока на горизонте не появилась Эмили Блант.

«Мэри Поппинс возвращается». Фото: imdb.com

Блант воплощает в себе образ идеальной британской актрисы. Она из уважаемой семьи, рано дебютировала в театре, где переиграла практически все классические постановки, потом молниеносно ворвалась в кино, где на нее посыпались предложения ролей во всевозможных костюмных драмах и фильмах об английской монархии. Но Эмили не побоялась рискнуть – роль стервозной секретарши в «Дьявол носит Prada» вывела ее на международный уровень, а незаурядный талант сделал девушку универсальной актрисой, гармонично вписывающуюся в любой жанр.

«Дьявол носит Prada». Фото: imdb.com

«Я хотела бы быть интересной и сказать, что я была бунтарем в школе, но, к сожалению, я не была». 23 февраля Эмили Блант исполняется 35 лет. Совсем скоро на экраны выходит триллер ее мужа Джона Красински «Тихое место», в котором актриса сыграла главную роль, а в конце года всех нас ждет долгожданное продолжение «Мэри Поппинс». 2018 определенно будет годом Эмили, так что это отличный повод пересмотреть лучшие фильмы этой актрисы. Виктория – «Молодая Виктория» (2009)

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Эмили неоднократно говорила, что старается избегать ролей в однотипных костюмных драмах, но даже она не смогла устоять перед соблазном сыграть королеву Викторию. В фильме Жан-Марка Валле (автор главного сериала 2017 года «Большая маленькая ложь») речь идет о первых годах правления Виктории, когда она была еще не великой императрицей, а совсем юной королевой, которая заняла английский престол в возрасте 18 лет. Справедливости ради, «Молодая Виктория» не самый увлекательный фильм о британской монархии – слишком много внимания в нем уделено политическим формальностям, но и любители мелодрам найдут в нем интересное для себя. В картине рассказывается практически сказочная история знакомства Виктории с будущим мужем принцем Альбертом, а от красоты декораций и костюмов перехватывает дыхание. Блант в главной роли нежна и трогательна, но при этом убедительно показывает становление королевы и формирование ее характера. «В детстве я никогда не мечтала стать принцессой, никогда не представляла свою свадьбу. Я ненавидела розовый, ненавидела фей». Рита Вратаски – «Грань будущего» (2014)

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Один из самых впечатляющих фантастических боевиков последних лет, который выделяется на фоне прочих необычным сюжетом и мощной актерской игрой. Ядреная смесь азиатских ранобэ и «Дня сурка», в которой Том Круз играет персонажа, застрявшего во временной петле. Каждый день он должен проживать одни и те же события: попадание на военную базу и отправление в горячую точку, где идет жестокая война с монстрами. Каждый день он погибает, а потом снова возрождается. Проблему героя понимают только ученый-микробиолог и сержант Рита Вратаски, которая тоже когда-то пережила временную петлю… «Грань будущего» не только увлекательный, но и очень стремительный фильм. Все в нем выполнено с бешеной динамикой и неплохим юмором, который особенно оценят ненавистники Тома Круза (персонаж актера за два часа фильма умирает раз 50). Блант в роли бравого сержанта Вратаски не только убедительна, но и не теряется на фоне Круза, который обладает особенностью «поглощать» своих экранных партнерш. жена пекаря – «Чем дальше в лес…» (2014)

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Те, кто сомневается, что Эмили будет убедительна в музыкальном фильме про Мэри Поппинс, могут оценить ее вокальные способности в экранизации постмодернистского мюзикла «Чем дальше в лес…» Одна из самых необычных и оригинальных сказок, в которой известные сюжеты переплетаются между собой, а выводы в корне отличаются от того, что написано в книгах братьев Гримм и Шарля Пьеро. Эмили Блант и Джеймс Корден (тот забавный парень, который ведет The Late Late Show) играют супругов, которые не могут завести детей и обращаются за помощью к колдунье, что запускает цепь странных и опасных событий. Музыка в фильме волшебная, юмор оригинальный, сюжет преподносит несколько неожиданных твистов, а все актеры играют с таким удовольствием, которое украсило бы любую картину. Эмили в главной роли милая и смешная, а ее общая сцена с Крисом Пайном, который играет Прекрасного Принца, и вовсе лучшая в фильме. «Пение перед людьми очень нервирует. Наверное, именно поэтому большинство людей напиваются перед караоке». Кейт Мэйсер – «Убийца» (2015)

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Жесткий, а в некоторых моментах откровенно жестокий криминальный триллер, снятый одним из главных современных режиссеров Дени Вильневым. Выверенная история про агентов спецслужб, ввязывающихся в опасное дело, которое оказывается им не по зубам. Идея поставить в центр повествования женщину придала фильму дополнительный психологизм и глубину, и Эмили Блант с надрывом играет сильную героиню, которую постепенно разрушают происходящие события. «Убийца» был высоко оценен критиками и зрителями, признан одной из лучших картин 2015 года, а совсем скоро на экраны выходит продолжение, которое, впрочем, обойдется уже и без Эмили Блант, и без Дени Вильнева. Рейчел Уотсон – «Девушка в поезде» (2016)

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com