Переключают внимание людей с внутренних проблем в стране – Кнутов о конфликте Таиланда и Камбоджи

Новая точка напряженности в Тихоокеанском регионе. Продолжается противостояние Таиланда и Камбоджи, бои идут в 12 приграничных районах. Сообщается о 16 погибших и десятках раненых. Более 130 тысяч человек эвакуированы из зоны военного столкновения в пункты временного размещения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ Конфликт между странами вспыхнул накануне и быстро перерос из перестрелок в интенсивные бомбардировки вдоль границы. Камбоджа применила системы залпового огня. А Бангкок нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. Кроме того, стороны понизили уровень своих дипломатических отношений.

Таиланд также ввел военное положение в 8 провинциях на границе с Камбоджей и закрыл там все сухопутные погранпереходы. Свои посреднические услуги в разрешении конфликта уже предложили Китай, Малайзия и США. А Совбез ООН 25 июля собирается на экстренное заседание, оно запланировано на 22 часа по минскому времени. Давайте разберемся в чем суть этого конфликта? С одной стороны, это классический приграничный спор, продолжающийся уже более 100 лет. Страны не могут поделить территорию, на которой расположен известный храмовый комплекс, признанный памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО. И несмотря на то, что Международный суд ООН в 1962 году оставил эту территорию за Камбоджей, Таиланд с этим явно не согласился.

К тому же столкновения между странами происходят не впервые. Последнее было в 2011 году, до этого в 2009-м и 2008-м. Тогда стороны сумели договориться о заморозке ситуации, но сейчас произошел новый виток эскалации. Еще одной вероятной причиной кризиса специалисты называют внутренние проблемы в Таиланде, связанные со слабостью гражданского правительства и стремление военных вернуть власть. Этот момент нам прокомментировал российский военный эксперт Юрий Кнутов.

Юрий Кнутов, военный эксперт (Россия):

Начался в Таиланде внутриполитический кризис, конфликт, и этот конфликт военные решили использовать в своих интересах, то есть вот обострить отношения с Камбоджей. Вот эти внутриполитические интриги, они сразу же играют такую роль катализатора. То есть правительство сразу пытается переключить внимание людей с внутренних проблем на внешние. Наиболее понятная проблема всем – это спор из-за храма. Между тем, ни Бангкоку, ни Пномпеню полномасштабная война не нужна – оба государства критически зависят от туризма. Да и, по большому счету, она не возможна: в Таиланде присутствуют американские военные базы, а Камбоджа поддерживает тесные отношения с Китаем. При этом напряженность в Индо-Тихоокеанском регионе выгодна США. Их стратегия – создавать очаги напряженности вокруг КНР. Кроме того, блок АСЕАН, куда входят Камбоджа и Таиланд, проводит самостоятельную политику и является перспективным центром экономического развития.