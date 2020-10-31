Умер легендарный голливудский актер Шон Коннери. Ему было 90 лет

Он стал первым Джеймсом Бондом, но не артистом одной роли. В возрасте 90 лет ушел из жизни легендарный голливудский актер Шон Коннери, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В его творческой биографии более 70 фильмов. Среди них – «Индиана Джонс и последний крестовый поход», где британец появился вместе с Харрисоном Фордом, а также «Западня» и многие другие картины.

Однако мировую известность Коннери обрел благодаря исполнению роли самого известного секретного агента – 007, Джеймса Бонда. Шон появился в семи фильмах: «Доктор Ноу», «Из России с любовью», «Голдфингер», «Шаровая молния», «Живешь только дважды», «Бриллианты навсегда», а также «Никогда не говори «никогда».