Все фильмы Квентина Тарантино от худшего к лучшему

Существует несколько вещей, по которым можно безошибочно вычислить фильм Квентина Тарантино: это бесконечные диалоги персонажей, неизменный вид из багажника, акцент на женских ногах, небольшая роль для самого себя (чаще всего это какой-нибудь дерганный невротик, недоживающий до финальных титров) и участие Сэмюэля Л. Джексона. Но Тарантино – это не набор штампов. Он из тех режиссеров, имя которого говорит само за себя. Уже двадцать пять лет этот человек формирует лицо кинематографа и получается у него это потрясающе.

Фото: Variety

«Я не ходил в киношколу, я ходил в кино». Постоянство прослеживается не только в фильмах Тарантино, но и в его жизни. Он до сих пор пишет все сценарии от руки, используя при этом только черные и красные ручки. До сих пор пользуется тем знаменитым кошельком из «Криминального чтива», называя его своим личным талисманом. Он без стеснения рассказывает о своей огромной любви к маме, комиксам, плохому кино, спагетти-вестернам, азиатским боевикам, Полу Томасу Андерсону, шуткам о расизме, вызывающей жестокости на экране и неожиданным поворотам сюжета. Убежденный холостяк Квентин Тарантино женится (подробности)

Фото: Lea Hadson

Несмотря на ту огромную любовь, которой пользуется Квентин Тарантино у публики, некоторые до сих пор упрекают его фильмы в абсурдности, пропаганде насилия и злоупотреблении ругательствами. Но каждое преувеличение режиссер использует для раскрытия сюжета и персонажей. Его герои способны обезоружить противника, используя для этого всего лишь хлесткие фразы. Заядлый киноман, Тарантино учился у лучших режиссеров мира, поэтому точно знает как надо делать. А еще он обожают музыку, так что саундрек в его фильмах всегда отличался странными, но удивительно гармоничными сочетаниями. «Если в конце года я могу сказать, что я видел десять по-настоящему — без всяких скидок — хороших фильмов, значит, год удался».

Фото: Alex Woo/Getty

«Моя фильмография – это свято», − говорит о своих картинах Квентин Тарантино, которому 27 марта исполняется 55 лет. Недавно он заявил, что уйдет из профессии сразу после того, как выпустит свой десятый фильм. Сейчас Тарантино активно готовится к съемкам девятого, получившего название «Однажды в Голливуде», главные роли в котором сыграют Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо и Марго Робби. Мы же покусимся на святое, и попробуем расставить его полнометражные фильмы от худшего к лучшему. Но стоит помнить, что Тарантино тот режиссер, у которого даже плохие фильмы выходят на голову лучше многих работ других знаменитых постановщиков. «Джеки Браун» (1997)

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

«Джеки Браун» настолько не укладывается в привычный стиль Тарантино, что многие даже не помнят, что именно он снял эту картину. Это самый серьезный фильм режиссера. В нем есть юмор, но спрятан он настолько глубоко, что некоторые его даже не замечают. Лента до такой степени нетипична для Тарантино, что даже сценарий к ней он писал не сам, а позаимствовал идею у романа Элмора Леонарда «Ромовый пунш». Главная героиня фильма стюардесса, помогающая контрабандистам осуществлять торговлю оружием. Однажды на девушку выходят федеральные агенты, после разговора с которыми она крадет часть денег контрабандистов и пускается в бега. «Джеки Браун» не лишена свойственного режиссеру хулиганского обаяния, разыгрывают эту историю талантливые актеры первой величины, но при всем этом фильм действительно утомляет, а его персонажам очень сложно верить. «Моего лирического героя охарактеризовать очень просто: он появляется, даёт всем под зад и уходит». «Доказательство смерти» (2007)

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

В 2007 году Квентин Тарантино вместе с Робертом Родригесом решили похулиганить и снять свой собственный грайндхаус, отдающий дань уважения фильмам, на которых они выросли в 70-х и 80-х. Каждый режиссер снял для этого по картине. У Родригеса вышло забавное кино про зомби, а Тарантино сделал фильм о каскадере, убивающем на своей машине симпатичных девушек. «Доказательство смерти» стремится походить на типичную жанровую поделку, но мастерство режиссера в нем лезет из всех щелей. Роль демонического каскадера перезагрузила карьеру Курта Рассела, да и среди играющих его «жертв» актрис – полно будущих звезд. Это веселая, динамичная, ни на что не претендующая картина, которая точно запомнится. Если не своей историей, то ярчайшей сценой погони, с привязанной на капоте автомобиля Зои Белл. «Убить Билла» (2003-2004)

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Известная дилогия, в которой Тарантино отдал дань уважения любимым азиатским боевикам. Точнее сказать, взял привычные элементы жанра и вывернул все наизнанку. Обе части «Убить Билла» изобилуют запоминающимися сценами и яркими персонажами, а смотреть их интересно как в веселой компании, так и в одиночку, пытаясь найти в картинах скрытые смыслы. Мстительную Уму Турман в желтом костюме забыть сложно, но пересматривать ее кровавые приключения вряд ли кому-нибудь захочется. Бесконечные катаны, якудза, неконтролируемая жестокость, дети-убийцы, вырывание глаз, пособие по выживанию в гробу – все это хорошо только в умеренном количестве. «Делать фильмы, а не детей — мой девиз. К черту сопливых малышей, я хочу веселиться». «Омерзительная восьмерка» (2015)

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Последний на сегодняшний день фильм Тарантино разделил публику на два лагеря. Одни кричат, что режиссер исписался и теперь копирует сам себя, другие же полагают, что «Омерзительной восьмеркой» он лишь подтвердил свой талант. Вариация на тему «Бешенных псов», где действие происходит в заснеженном Вайоминге девятнадцатого века. Во время снежной бури в маленьком домике собираются самые отъявленные негодяи, каждому из которых нельзя верить. Фильм можно ругать за вторичность, но нельзя не отдать должное режиссеру, сделавшему три часа диалогов по-настоящему увлекательными. Операторская работа в картине выше всяких похвал, построение кадра очаровывает, а волшебная музыка гениального Эннио Морриконе делает историю еще более захватывающей. За свою работу над картиной итальянский маэстро получил первый в карьере «Оскар». «Джанго освобожденный» (2012)

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Тарантино никогда не срывал своей любви к спагетти-вестернам и всегда хотел снять свой собственный, даже несмотря на то, что рассвет этого жанра пришелся на далекие 60-е. В 2012 году он осуществил свою мечту. «Джанго освобожденный» отдает дань уважения старым фильмам Серджо Леоне и Джулио Петрони, но в то же время нагло нарушает их традиции. Ранее незамеченный в картинах режиссера эстетизм уживается на экране с вопиющей жестокостью и морем крови, а злодеи оказываются куда благороднее якобы положительных персонажей. В фильме хорошо все: картинка, музыка, сценарий, за который Тарантино получил «Оскар», и актеры, среди которых особенно выделяется Леонардо Ди Каприо в редкой для него злодейской роли. «У меня разное отношение к насилию в реальной жизни и в кино. Насилие в кино вызывает сильные чувства, а в жизни — только ужас и отвращение». «Бесславные ублюдки» (2009)

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

В последнее время выходит слишком много фильмов о Второй мировой войне, в которых ужасающие события тех лет преподносятся так, что становится стыдно. Тарантино же в своей военной картине сразу объявил, что будет хулиганить, и представил на суд зрителей собственную альтернативную историю. Но кино при всем этом получилось едва ли не самым патриотическим за последние годы. Безумная история об американском отряде еврейских солдат, вселяющих ужас в нацистов, и съемках немецкого пропагандистского кино вышла веселой, но в то же время какой-то возвышенной. Брэд Питт хорош в образе предводителя отряда «ублюдков», Даниэль Брюль трогателен и противен в роли нацистского героя, а Кристоф Вайс создал на экране, возможно, лучшего злодея нового тысячелетия. Фильм хорош во всем, так что он вполне заслуживает места в тройке лучших картин режиссера. «Бешенные псы» (1991)

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

В истории не так уж много примеров, когда режиссерский дебют получает высокие оценки критиков, любовь зрителей и становится культовым. Сейчас, спустя много лет, кажется еще более поразительным тот факт, что молодой неопытный режиссер смог заполучить в свой первый фильм такой мощный актерский состав и заставить их сниматься за мизерный гонорар в своей собственной одежде. Но никто из тех знаменитостей не пожалел об участии в съемках. В 1991 году «Бешенные псы» стали настоящим прорывом, задали новый тон криминальному кино и представили бандитов с неожиданной стороны. В картине вся разношерстная компания, носящая «цветные» клички, показана настоящими профессионалами, любящими и ценящими свою работу, даже несмотря на всю ее сомнительность. И сейчас такой подход кажется невероятно смелым, а о режиссере, который решился показать все это публике в начале 90-ых можно говорить как о храбром постановщике, точно знающем, как надо делать. Время показало, что так оно и есть. «Давно я не видел в кино ничего, что могло бы меня испугать. Что меня действительно пугает, так это крысы. У меня настоящая фобия. Кроме шуток». «Криминальное чтиво» (1994)

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com