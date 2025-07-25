Комбайнеры на интервью не отвлекаются – посмотрели, как идёт уборочная в лучших хозяйствах

В Беларуси разгар жатвы. Горячую пору периодически остужают ливни, но не останавливают аграриев. Потери недопустимы. Этот важнейший и ответственный этап сельскохозяйственных работ традиционно держит на личном контроле глава государства. Президент уверен, что достойный урожай – это не столько благоприятная погода, сколько профессионалы на местах и труженики в полях. Первый миллион тонн зерна получен, работы впереди много, но задел сделан хороший. Александр Лукашенко призвал ускорить уборочную кампанию, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, Белорусский лидер поставил задачу собрать 11 миллионов тонн зерна. Уборочную кампанию в Беларуси нужно проводить максимально высокими темпами, потому Александр Лукашенко лично контролирует ход сбора урожая. В эти дни вместе с аграриями Президент часто бывает в полях. Подсказывает, напутствует, на месте решает возникающие вопросы и регулярно объезжает сельскохозяйственные нивы после рабочего дня. Этим фактом глава государства поделился с журналистами.

Неделю назад готовность к страде детально обсуждали на селекторе во Дворце Независимости. Тогда Президент подчеркнул, что государство для успешной уборочной кампании сделало все возможное и теперь от участников процесса требуется максимальная мобилизация и отдача. Тему продолжили уже в полях. Белорусский лидер приехал в хозяйство «Озерицкий-Агро», чтобы лично оценить, как идет уборка зерновых в сложных погодных условиях, насколько справляется с нагрузкой отечественная техника. Зерновые и зернобобовые – основа будущего урожая, но не осталась без внимания и картошка. Аграрии максимально оптимизировали процесс уборки. В полях при подходящих погодных условиях буквально день и ночь. В лидерах по намолоту традиционно Брестская область. Что делают местные земледельцы, чтобы не потерять почетный статус? Наш корреспондент Кристина Протосовицкая побывала в успешных хозяйствах Каменецкого района. И узнала о видах на урожай.

Солома трещит вся, как сено, видите? Она ломкая делается. Треск слышите? Бригадир участка Валентина Федорук даже на слух может определить зрелость посевов – время не терпит. В хозяйстве «АгроНива» убирают яровой ячмень. Эти финальные гектары особенно ценные, ведь пойдут на семена. В бункеры отправляют с урожайностью свыше 50 центнеров.

Валентина Федорук, бригадир производственного участка сельхозпредпрития «АгроНива»:

У нас хозяйство большое. Мы, бывает, здесь дождь пошел – едем в другое отделение смотреть. И там убираем. Каждый час погодного дня мы используем с пользой и качественно. Потому что надо. Уборка тяжелая. Надо любить свою землю, свою Беларусь и будет все хорошо.

Принцип работы в эти дни аграриев – «здесь и сейчас». В хозяйстве за погожий день проходят более 290 гектаров. Со временем считаются условно – границы рабочего дня раздвинули до максимума, а вот за качеством уборки и потерями, точнее их минимумом, следят строго. Комбайнеры на интервью не отвлекаются, впервые за долгое время погода не мешает работе – нельзя терять ни минуты. Белорусские аграрии намолотили свыше 1,22 млн тонн зерна. Сегодня в хозяйстве в хозяйстве рассчитывают взяться и за озимую рожь, на подходе овсы. Впрочем, в этом году куда лучше озимых себя показывают яровые культуры.

Виктор Бобр, директор сельхозпредпрития «Агронива»:

Основное что убираем – это яровой ячмень. И радует. Потому что к уровню прошлого года не меньше восьми центнеров прибавка – и это ощутимо. Если на озимых получим хотя бы уровень прошлого года, это будет хороший урожай на те условия погоды, которые у нас в этом году. Параллельно идет уборка рапса – эту культуру и раньше начинаем убирать, и работаем допоздна.

На полях Минской области речь шла и о будущем урожае второго хлеба для белорусов – картофеле. Спрос, который весной превысил предложением, намерены удовлетворить. И сполна. Тем более, что для культуры погодные условия складываются как нельзя лучше.