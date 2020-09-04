Прямой эфир

Хабенский – с Джоли, Ходченкова – с Харди. Российские актёры, которые снимались в Голливуде

04 сентября 2020 11:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

При слове «Голливуд» в памяти всплывают имена Брэда Питта, Джонни Деппа и Анджелины Джоли. Но среди успешных голливудских актеров есть немало россиян. Мы составили для вас список актеров, которые покорили западную киноиндустрию.

Данила Козловский

Хабенский – с Джоли, Ходченкова – с Харди. Российские актёры, которые снимались в Голливуде-1

Фото: kinopoisk.ru

Дебютом в Голливуде для Козловского стал фильм «Академия Вампиров», который вышел в 2014 году. В молодежной ленте он появился вместе с Зои Дойч, Гэбриэлом Бирном и Сарой Хайленд.

Хабенский – с Джоли, Ходченкова – с Харди. Российские актёры, которые снимались в Голливуде-4

Фото: kinopoisk.ru

Несмотря на то, что картина провалилась, российского красавца заметили в мире моды. Совсем скоро он появился в рекламе аромата Chanel вместе с Кирой Найтли.

Хабенский – с Джоли, Ходченкова – с Харди. Российские актёры, которые снимались в Голливуде-7

Фото: скриншот с YouTube-канала LetsFight

Позже Козловский еще несколько раз появлялся в фильмах западного производства. Он сыграл Вещего Олега в сериале «Викинги», а также участвовал в проекте «МакМафия».

Ольга Куриленко

Хабенский – с Джоли, Ходченкова – с Харди. Российские актёры, которые снимались в Голливуде-10

Фото: kinopoisk.ru

На счету Ольги Куриленко около десятка голливудских картин. Свою первую серьезную роль, после которой актриса и обрела популярность, она получила в фильме «Париж, я люблю тебя». В нем она сыграла в паре с Элайджей Вудом.  

Хабенский – с Джоли, Ходченкова – с Харди. Российские актёры, которые снимались в Голливуде-13

Фото: kinopoisk.ru

В 2008 году Куриленко утвердили на роль девушки Джеймса Бонда в фильме «Квант милосердия».

Хабенский – с Джоли, Ходченкова – с Харди. Российские актёры, которые снимались в Голливуде-16

Фото: kinopoisk.ru

Семь Джеймсов Бондов. Как изменились и чем занимаются актёры, сыгравшие роль агента 007

В 2014 году актриса играла в паре с Томом Крузом в фильме «Обливион», с Пирсом Броснаном в картине «Человек ноября». Тогда же исполнила главную женскую роль в исторической драме «Искатель воды» с Расселом Кроу.

Юрий Колокольников

Хабенский – с Джоли, Ходченкова – с Харди. Российские актёры, которые снимались в Голливуде-19

Фото: kinopoisk.ru

Еще во время учебы в Щукинском училище Юрия Колокольникова начали приглашать на съемки. В 1998 году, будучи студентом 3 курса, он получил главную роль в фильме «В августе 44-го…». Актер долго жил на две страны: он часто летал в Ванкувер, где жила его мама. Позже занялся продюсированием. В 2014 году ему поступило предложение сняться в «Игре престолов».

Хабенский – с Джоли, Ходченкова – с Харди. Российские актёры, которые снимались в Голливуде-22

Фото: kino-teatr.ru

Колокольников стал единственным из всех российских актеров, кто появился в этом культовом сериале. Его персонаж, Стир – один из главных героев четвертого сезона. В зарубежной фильмографии актера картины  «Хантер Киллер», «Телохранитель киллера», сериал «Американцы» и другие.

Константин Хабенский

Хабенский – с Джоли, Ходченкова – с Харди. Российские актёры, которые снимались в Голливуде-25

Фото: kinopoisk.ru

Первая голливудская роль Хабенского была эпизодической. Он появился в проекте «Шпион, выйди вон», где, кстати, также снималась Светлана Ходченкова.

Хабенский – с Джоли, Ходченкова – с Харди. Российские актёры, которые снимались в Голливуде-28

Фото: kinopoisk.ru

В 2008 году режиссер Тимур Бекмамбетов дал Хабенскому роль в своем голливудском фильме «Особо опасен». В картине он был всего несколько минут, зато снялся в одном кадре с Анджелиной Джоли, где делал ей искусственное дыхание.

Хабенский – с Джоли, Ходченкова – с Харди. Российские актёры, которые снимались в Голливуде-31

Фото: скриншот с YouTube-канала Universal Pictures Russia

В одном из интервью Константин признался, что несколько раз отказывался от съемок в Голливуде, потому что роли, предложенные ему, были неинтересными.

Константин Хабенский – самый популярный российский актер XXI века

Михаил Барышников

Хабенский – с Джоли, Ходченкова – с Харди. Российские актёры, которые снимались в Голливуде-34

Фото: kinopoisk.ru

Этот советский актер в конце семидесятых был номинирован на премию «Оскар» и «Золотой глобус». В Америку Барышников попал в качестве премьера труппы «Американский театр балета». В молодости он увлекался хореографией и окончил Вагановское училище. В 1978 году дебютировал в кино. Барышников снялся в фильме «Поворотный пункт».

Хабенский – с Джоли, Ходченкова – с Харди. Российские актёры, которые снимались в Голливуде-37

Фото: скриншот с YouTube-канала 57nira

А в 2000 году он появился в популярном телесериале «Секс в большом городе», где сыграл очередного возлюбленного Кэрри Брэдшоу.

Светлана Ходченкова

Хабенский – с Джоли, Ходченкова – с Харди. Российские актёры, которые снимались в Голливуде-40

Фото: instagram.com/svetlana_khodchenkova

Свою первую голливудскую картину «Шпион, выйди вон!» Светлана представила в 2011 году на Венецианском кинофестивале. Там она появилась вместе с коллегами по съемкам Гэри Олдманом, Колином Фёртом, Томом Харди и Бенедиктом Камбербэтчем.

Хабенский – с Джоли, Ходченкова – с Харди. Российские актёры, которые снимались в Голливуде-43

Фото: kinopoisk.ru

Через два года Ходченкова сыграла злодейку Гадюку в супергеройском боевике «Росомаха: Бессмертный».

Хабенский – с Джоли, Ходченкова – с Харди. Российские актёры, которые снимались в Голливуде-46

Фото: kinopoisk.ru

В одном из интервью актриса пожаловалась, что в Голливуде русских актеров используют слишком однобоко.

Владимир Машков

Хабенский – с Джоли, Ходченкова – с Харди. Российские актёры, которые снимались в Голливуде-49

Фото: kinopoisk.ru

Когда Владимир Машков отправился покорять Америку, в России он был уже достаточно известным. Актер совершенно не говорил по-английски, но режиссеры испытывали к нему очень сильную симпатию. Уже находясь в США, Машков ходил одновременно на языковые курсы и прослушивания. В итоге в 2000 году он получил одну из главных ролей в фильме «Танцы в «Голубой игуане». Вместе с Машковым играла актриса Дэрил Ханна.

Хабенский – с Джоли, Ходченкова – с Харди. Российские актёры, которые снимались в Голливуде-52

Фото: kinopoisk.ru

В 2011 году Машков появился на экране в картине «Миссия невыполнима: Протокол «Фантом» вместе с Томом Крузом и Джереми Реннером.

Хабенский – с Джоли, Ходченкова – с Харди. Российские актёры, которые снимались в Голливуде-55

Фото: kinopoisk.ru

Всего на счету Владимира Машкова 7 голливудских проектов. В прошлом году актер объявил о своем уходе из кино – подробности здесь.

# Звезды кино # калейдоскоп # Брэд Питт # Джонни Депп # Анджелина Джоли # Данила Козловский # Зои Дойч # Гэбриэл Бирн # Сара Хайленд # Кира Найтли # Ольга Куриленко # Элайджа Вуд # Том Круз # Пирс Броснан # Рассел Кроу # Юрий Колокольников # Константин Хабенский # Светлана Ходченкова # Тимур Бекмамбетов # Михаил Барышников # Гэри Олдман # Колин Ферт # Том Харди # Бенедикт Камбербэтч # Владимир Машков # Дэрил Ханна # Джереми Реннер # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
А вы бы сходили к такому стилисту? Показываем семь необычных причёсок
04 сентября 2020 08:38

А вы бы сходили к такому стилисту? Показываем семь необычных причёсок

Мама из США поразила всех своей внешностью. В свои 43 года она выглядит так же, как 20 лет назад
03 сентября 2020 16:35

Мама из США поразила всех своей внешностью. В свои 43 года она выглядит так же, как 20 лет назад

Кейт Бланшетт в маске, племянница Армани, сын Делона. Главные наряды церемонии открытия Венецианского кинофестиваля
03 сентября 2020 15:23

Кейт Бланшетт в маске, племянница Армани, сын Делона. Главные наряды церемонии открытия Венецианского кинофестиваля