Хабенский – с Джоли, Ходченкова – с Харди. Российские актёры, которые снимались в Голливуде

При слове «Голливуд» в памяти всплывают имена Брэда Питта, Джонни Деппа и Анджелины Джоли. Но среди успешных голливудских актеров есть немало россиян. Мы составили для вас список актеров, которые покорили западную киноиндустрию. Данила Козловский

Фото: kinopoisk.ru

Дебютом в Голливуде для Козловского стал фильм «Академия Вампиров», который вышел в 2014 году. В молодежной ленте он появился вместе с Зои Дойч, Гэбриэлом Бирном и Сарой Хайленд.

Фото: kinopoisk.ru

Несмотря на то, что картина провалилась, российского красавца заметили в мире моды. Совсем скоро он появился в рекламе аромата Chanel вместе с Кирой Найтли.

Фото: скриншот с YouTube-канала LetsFight

Позже Козловский еще несколько раз появлялся в фильмах западного производства. Он сыграл Вещего Олега в сериале «Викинги», а также участвовал в проекте «МакМафия». Ольга Куриленко

Фото: kinopoisk.ru

На счету Ольги Куриленко около десятка голливудских картин. Свою первую серьезную роль, после которой актриса и обрела популярность, она получила в фильме «Париж, я люблю тебя». В нем она сыграла в паре с Элайджей Вудом.

Фото: kinopoisk.ru

В 2008 году Куриленко утвердили на роль девушки Джеймса Бонда в фильме «Квант милосердия».

Фото: kinopoisk.ru

Семь Джеймсов Бондов. Как изменились и чем занимаются актёры, сыгравшие роль агента 007 В 2014 году актриса играла в паре с Томом Крузом в фильме «Обливион», с Пирсом Броснаном в картине «Человек ноября». Тогда же исполнила главную женскую роль в исторической драме «Искатель воды» с Расселом Кроу. Юрий Колокольников

Фото: kinopoisk.ru

Еще во время учебы в Щукинском училище Юрия Колокольникова начали приглашать на съемки. В 1998 году, будучи студентом 3 курса, он получил главную роль в фильме «В августе 44-го…». Актер долго жил на две страны: он часто летал в Ванкувер, где жила его мама. Позже занялся продюсированием. В 2014 году ему поступило предложение сняться в «Игре престолов».

Фото: kino-teatr.ru

Колокольников стал единственным из всех российских актеров, кто появился в этом культовом сериале. Его персонаж, Стир – один из главных героев четвертого сезона. В зарубежной фильмографии актера картины «Хантер Киллер», «Телохранитель киллера», сериал «Американцы» и другие. Константин Хабенский

Фото: kinopoisk.ru

Первая голливудская роль Хабенского была эпизодической. Он появился в проекте «Шпион, выйди вон», где, кстати, также снималась Светлана Ходченкова.

Фото: kinopoisk.ru

В 2008 году режиссер Тимур Бекмамбетов дал Хабенскому роль в своем голливудском фильме «Особо опасен». В картине он был всего несколько минут, зато снялся в одном кадре с Анджелиной Джоли, где делал ей искусственное дыхание.

Фото: скриншот с YouTube-канала Universal Pictures Russia

В одном из интервью Константин признался, что несколько раз отказывался от съемок в Голливуде, потому что роли, предложенные ему, были неинтересными. Константин Хабенский – самый популярный российский актер XXI века Михаил Барышников

Фото: kinopoisk.ru

Этот советский актер в конце семидесятых был номинирован на премию «Оскар» и «Золотой глобус». В Америку Барышников попал в качестве премьера труппы «Американский театр балета». В молодости он увлекался хореографией и окончил Вагановское училище. В 1978 году дебютировал в кино. Барышников снялся в фильме «Поворотный пункт».

Фото: скриншот с YouTube-канала 57nira

А в 2000 году он появился в популярном телесериале «Секс в большом городе», где сыграл очередного возлюбленного Кэрри Брэдшоу. Светлана Ходченкова

Фото: instagram.com/svetlana_khodchenkova

Свою первую голливудскую картину «Шпион, выйди вон!» Светлана представила в 2011 году на Венецианском кинофестивале. Там она появилась вместе с коллегами по съемкам Гэри Олдманом, Колином Фёртом, Томом Харди и Бенедиктом Камбербэтчем.

Фото: kinopoisk.ru

Через два года Ходченкова сыграла злодейку Гадюку в супергеройском боевике «Росомаха: Бессмертный».

Фото: kinopoisk.ru

В одном из интервью актриса пожаловалась, что в Голливуде русских актеров используют слишком однобоко. Владимир Машков

Фото: kinopoisk.ru

Когда Владимир Машков отправился покорять Америку, в России он был уже достаточно известным. Актер совершенно не говорил по-английски, но режиссеры испытывали к нему очень сильную симпатию. Уже находясь в США, Машков ходил одновременно на языковые курсы и прослушивания. В итоге в 2000 году он получил одну из главных ролей в фильме «Танцы в «Голубой игуане». Вместе с Машковым играла актриса Дэрил Ханна.

Фото: kinopoisk.ru

В 2011 году Машков появился на экране в картине «Миссия невыполнима: Протокол «Фантом» вместе с Томом Крузом и Джереми Реннером.

Фото: kinopoisk.ru