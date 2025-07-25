Турчин: назрела необходимость подписания документа о стратегическом партнёрстве между Узбекистаном и Беларусью

Взаимная торговля и помощь бизнесу. Премьеры Беларуси и Узбекистана обсудили стратегическое партнерство, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отношения между странами развиваются довольно активно. В первую очередь благодаря взаимоотношениям двух Президентов, которые определили сферы сотрудничества. Теперь слово за бизнесом.

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси: Уровень нашего сотрудничества и в текущем году рост товарооборота показывают, что отношения между нашими странами движутся по восходящей. И, может быть, назрела необходимость подписания документа о стратегическом партнерстве между Узбекистаном и Беларусью. Поэтому тоже вот один из вопросов, о котором я хотел бы с вами переговорить. Наш бизнес активно инвестирует в Узбекистан. Я думаю, что мы потом обменяемся мнениями. Компании, которые известны Беларуси, они идут в вашу страну. Я считаю, что это очень перспективное направление, в котором нам, наверное, тоже надо посмотреть и, может быть, оказать помощь нашему бизнесу в активизации вот именно этих форм сотрудничества.

Встреча премьер-министров состоялась в России. Они среди гостей большой экологической конференции. Выступая на ней, Александр Турчин заявил, что сохранение природных ресурсов, минимизация антропогенного воздействия и изменение климата – стратегические задачи, от которых зависит благополучие будущих поколений. В мировом рейтинге по индексу экологической эффективности Беларусь в списке из 180 стран занимает 32 место.

Отдельно премьер-министр остановился на проблеме вовлечения во вторичный оборот отходов. Достичь уровня их переработки не менее 90 % планируется к 2040 году. Президентом Беларуси поставлена задача по формированию целостной системы управления всеми видами отходов и созданию автоматизированной системы учета объемов их образования и движения на всех этапах.