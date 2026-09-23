Новости по тегу #ЖКХ

Паспорта готовности получили около 98 % потребителей и теплоисточников.
Отдельное внимание уделят обращению с отходами: детям подробно объяснят, как правильно сортировать бумагу, пластик и стекло, а также куда сдавать опасные отходы – например, батарейки.
Коммунальные службы готовятся к отопительному сезону.
Новостройки. Здесь будущие жильцы уже выбирают, куда поставить кровать, стол или диван. Причем с 1 июля требования к новому арендному жилью стали выше: мебель и необходимая бытовая техника – холодильник, микроволновая печь и стиральная машина – должны быть предусмотрены изначально.
Одно из ключевых нововведений – регистрация кошек может стать добровольной.
Благоустройство городов и поселков Минской области поэтапно выходит на более высокий уровень.
За первое полугодие в столице выполнены все задания по планам на текущий ремонт. Особый акцент был сделан на кровлях и межпанельных стыках.
К трудовому десанту присоединились местные жители, молодежь, сотрудники коммунальных служб, представители власти и общественных организаций.
Особый акцент в центральном регионе делают на обновлении инфраструктуры для детей.
Долгосрочная инициатива в течении летнего сезона охватит всю Минскую область – запланировано более 40 мероприятий.
В Ленинском районе столицы обновили детскую площадку на проспекте Рокоссовского.
Изменения затронули три основные позиции: отопление, горячую воду и электроэнергию.
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