Прямой эфир

Новости по тегу #ЖКХ

Подготовка к отопительному сезону завершается в Беларуси
23 сентября 2026 17:20

Подготовка к отопительному сезону завершается в Беларуси

Для школьников Минской области проведут более 90 занятий по коммунальной грамотности
21 сентября 2026 07:14

Для школьников Минской области проведут более 90 занятий по коммунальной грамотности

В Минской области за 8 месяцев заменили почти 50 км инженерных сетей
18 сентября 2026 14:36

В Минской области за 8 месяцев заменили почти 50 км инженерных сетей

«Заехал и живи» работает не всегда. Что предлагают арендаторам квартир – изучили вопрос
30 августа 2026 17:54

«Заехал и живи» работает не всегда. Что предлагают арендаторам квартир – изучили вопрос

В Беларуси изменятся правила содержания домашних животных: к чему готовиться владельцам?
28 августа 2026 08:03

В Беларуси изменятся правила содержания домашних животных: к чему готовиться владельцам?

Алексей Кушнаренко поздравил лучших представительниц ЖКХ Минской области
14 августа 2026 14:14

Алексей Кушнаренко поздравил лучших представительниц ЖКХ Минской области

В Минске планируется капитально отремонтировать 668 тыс. кв. м жилья
20 июля 2026 11:13

В Минске планируется капитально отремонтировать 668 тыс. кв. м жилья

В Жодино прошел субботник в рамках проекта «На родной земле – Живи Как Хозяин»
15 июня 2026 07:12

В Жодино прошел субботник в рамках проекта «На родной земле – Живи Как Хозяин»

ЖКХ Минской области за 5 месяцев обустроило 45 новых игровых и спортплощадок
09 июня 2026 14:31

ЖКХ Минской области за 5 месяцев обустроило 45 новых игровых и спортплощадок

В Минской области стартовал проект «На родной земле – Живи Как Хозяин». Узнали, что в планах
04 июня 2026 14:00

В Минской области стартовал проект «На родной земле – Живи Как Хозяин». Узнали, что в планах

Масштабный проект «ЖКХ и «Белая Русь» – вместе» продолжается в стране
02 июня 2026 17:56

Масштабный проект «ЖКХ и «Белая Русь» – вместе» продолжается в стране

В Беларуси начался второй этап планового пересмотра цен на ЖКУ
01 июня 2026 07:45

В Беларуси начался второй этап планового пересмотра цен на ЖКУ