Интересуют вопросы ЖКХ – с какими проблемами минчане идут к депутату
Весна в Минске традиционно становится временем активной подготовки, обновления городских зон отдыха, чтобы жители и гости столицы смогли насладиться комфортом и красотой своего города. О работе городских властей, важных проектах преображения и многом другом поговорили с гостьей программы «Решение есть! Депутатский ответ».
В студии – Татьяна Калитина, депутат Минского городского Совета депутатов.
Наталья Надольская, ведущая:
С какими вопросами обращаются к вам избиратели? Может быть, есть какие-то уже исполненные наказы, интересные истории? Какие методы взаимодействия с гражданами, трудовыми коллективами для вас лично как депутата наиболее эффективны?
Татьяна Калитина, депутат Минского городского Совета депутатов:
Я скажу, что наиболее эффективно только личное общение. Люди приходят с разными вопросами. Они могут поссориться друг с другом. Соседские войны никто не отменял, приходится периодически мирить. Процентов 90 – это вопросы ЖКХ. Причем, что меня радует: начинается, может быть, с каких-то претензий к ЖКХ, что там кто-то лампочку не вкрутил, кто-то еще что-то не сделал. Но вот когда с человеком начинаешь разговаривать, оказывается, что и лампочку я могу сам вкрутить. Да, есть вопрос, где ЖКХ поможет, ЖЭУ поможет. Лавочку починить, поставить какую-то лавочку.
Татьяна Калитина:
Меня радует: люди очень благодарны. Они всегда скажут спасибо тому мастеру участка, начальнику участка, который им с моей помощью, конечно, тоже помог. Всегда придут, сделают клумбочку, рядышком посадят. Поэтому, в принципе, вопросы бывают разные. Им нужно просто объяснять, что не все сегодня за вас должно сделать государство. Да, мы вместе, мы помогаем. Вот человек, вот представительная власть в лице депутата, вот исполнительная власть в лице администрации района. Поверьте, это все очень хорошо работает. Но человеку нужно все-таки для того, чтобы получился результат, и самому что-то туда вложить, какие-то свои действия.
Подробности в видео.