Интересуют вопросы ЖКХ – с какими проблемами минчане идут к депутату

Весна в Минске традиционно становится временем активной подготовки, обновления городских зон отдыха, чтобы жители и гости столицы смогли насладиться комфортом и красотой своего города. О работе городских властей, важных проектах преображения и многом другом поговорили с гостьей программы «Решение есть! Депутатский ответ». В студии – Татьяна Калитина, депутат Минского городского Совета депутатов. Наталья Надольская, ведущая:

С какими вопросами обращаются к вам избиратели? Может быть, есть какие-то уже исполненные наказы, интересные истории? Какие методы взаимодействия с гражданами, трудовыми коллективами для вас лично как депутата наиболее эффективны?

Татьяна Калитина, депутат Минского городского Совета депутатов:

Я скажу, что наиболее эффективно только личное общение. Люди приходят с разными вопросами. Они могут поссориться друг с другом. Соседские войны никто не отменял, приходится периодически мирить. Процентов 90 – это вопросы ЖКХ. Причем, что меня радует: начинается, может быть, с каких-то претензий к ЖКХ, что там кто-то лампочку не вкрутил, кто-то еще что-то не сделал. Но вот когда с человеком начинаешь разговаривать, оказывается, что и лампочку я могу сам вкрутить. Да, есть вопрос, где ЖКХ поможет, ЖЭУ поможет. Лавочку починить, поставить какую-то лавочку.