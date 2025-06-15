Не скосил траву – штраф на 1000 рублей! Как в Беларуси борются с проблемой заросших территорий?

В топе жалоб, которые поступают в Администрацию Президента и в целом по стране – это ЖКХ, бессменный лидер таких антирейтингов. Особенно актуально разобраться в ситуации в Год благоустройства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. К примеру, недавно в Беларуси ввели новые правила по наведению красоты и порядка на приусадебных участках: кроме покраски заборов и посадки деревьев и кустов, регламентируется и высота газона. Трава – не выше 20 сантиметров и точка. В противном случае придется косить и зелень, и штрафы.

Да, такое руководство к действию есть, но глава государства на том же совещании с Администрацией Президента призвал относиться к каждому предписанию (к этому в том числе) обдуманно: вникать и разбираться, что происходит за каждым забором и, если это действительно нужно, то помочь и словом, и делом, а не так, что после нас хоть трава не расти.

Как сохранять эстетику по закону? На подворный обход отправился Глеб Прокофьев.

Хэштег трава по пояс в тренде. В социальных сетях нашла коса на камень. Белорусы возмущены нерасторопностью коммунальщиков.