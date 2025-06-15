Не скосил траву – штраф на 1000 рублей! Как в Беларуси борются с проблемой заросших территорий?
В топе жалоб, которые поступают в Администрацию Президента и в целом по стране – это ЖКХ, бессменный лидер таких антирейтингов. Особенно актуально разобраться в ситуации в Год благоустройства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. К примеру, недавно в Беларуси ввели новые правила по наведению красоты и порядка на приусадебных участках: кроме покраски заборов и посадки деревьев и кустов, регламентируется и высота газона. Трава – не выше 20 сантиметров и точка. В противном случае придется косить и зелень, и штрафы.
Да, такое руководство к действию есть, но глава государства на том же совещании с Администрацией Президента призвал относиться к каждому предписанию (к этому в том числе) обдуманно: вникать и разбираться, что происходит за каждым забором и, если это действительно нужно, то помочь и словом, и делом, а не так, что после нас хоть трава не расти.
Как сохранять эстетику по закону? На подворный обход отправился Глеб Прокофьев.
Хэштег трава по пояс в тренде. В социальных сетях нашла коса на камень. Белорусы возмущены нерасторопностью коммунальщиков.
В городе Барановичи коммунальщики как-то не особо спешат косить. Подснимем сейчас. Здесь не то что 20, здесь все 50, а то, может быть, и 70 сантиметров.
А это уже столица. Здесь спальный район превратился в городские джунгли.
Глеб Прокофьев, корреспондент:
Сошли не на дальней станции, а в микрорайоне Шабаны. Здесь, как и в известной песне, трава по пояс. Судя по всему, в этих местах звук бензотриммера давно не звучал.
А сюда мы пришли на звук бензотриммера. Газонокосильщикам практически нет времени на отдых. За день удается подстричь в среднем пять дворовых территорий, и через месяц необходимо вновь вернуться в эти же дворы.
Юлия Евстратова, заместитель директора по благоустройству, санитарному содержанию жилфонда ЖКХ №1 Московского района Минска:
У нас разрабатываются графики покоса, которые мы согласовываем с Администрацией и «Зеленстроем», чтобы территории косились одновременно.
Больше тысячи рублей – штраф за траву выше 20 см. Величина прописана в обновленных Правилах содержания и благоустройства населенных пунктов, но это не значит что проверяющие вооружатся линейкой и до миллиметра будут повально измерять растительность.
Андрей Ромашко, заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:
Это меры предупредительного характера. На сегодня мы с облисполкомами прорабатывали этот вопрос. Цель – не вылавливать и наказывать людей, а цель – поговорить, довести до сведения требования и проконтролировать.
Подробности – в видео.