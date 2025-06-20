Когда будут реализованы проекты-победители конкурса гражданских инициатив? Вопрос депутату Мингорсовета
О главных принципах сохранения окружающей среды и многом другом поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ.
В студии – Руслан Фурс, депутат Минского городского Совета депутатов.
Наталья Надольская, ведущая:
Одно из нововведений работы Минского городского Совета депутатов – это реализация гражданских инициатив. Расскажите об этой стороне. Я знаю, что победили [в конкурсе гражданских инициатив – прим. ред.], по-моему, 14 проектов из 50 поданных. Есть ли у этого проекта будущее?
Руслан Фурс, депутат Минского городского Совета депутатов:
Я считаю, что есть. Сегодня такое направление, как гражданская инициатива, вообще обрело новый формат. Когда мы встречаемся с людьми, выходим во дворы, в район, люди активно предлагают свои гражданские инициативы. Их было всего 50, победило 14. Я скажу больше, что сегодня 7 уже реализовано. Остальные 7 будут реализованы ко Дню города.
Наталья Надольская:
Я знаю, что все 14 победителей – направление детские дворовые площадки.
Руслан Фурс:
Детские площадки, реконструкция знака, приуроченного к 75-летию Победы.
Наталья Надольская:
Как вы считаете, в будущем может продолжиться работа по реализации гражданских инициатив?
Руслан Фурс:
Конечно. Она только сейчас начинает набирать обороты. Добавлю, что из тех 50 и 14, которые победили, еще 10 инициатив будет реализовано совместно с жителями районов и с помощью жилищно-коммунального хозяйства.
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