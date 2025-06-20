Когда будут реализованы проекты-победители конкурса гражданских инициатив? Вопрос депутату Мингорсовета

Наталья Надольская, ведущая: Одно из нововведений работы Минского городского Совета депутатов – это реализация гражданских инициатив. Расскажите об этой стороне. Я знаю, что победили [в конкурсе гражданских инициатив – прим. ред.] , по-моему, 14 проектов из 50 поданных. Есть ли у этого проекта будущее?

О главных принципах сохранения окружающей среды и многом другом поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ.

Руслан Фурс, депутат Минского городского Совета депутатов:

Я считаю, что есть. Сегодня такое направление, как гражданская инициатива, вообще обрело новый формат. Когда мы встречаемся с людьми, выходим во дворы, в район, люди активно предлагают свои гражданские инициативы. Их было всего 50, победило 14. Я скажу больше, что сегодня 7 уже реализовано. Остальные 7 будут реализованы ко Дню города.

Наталья Надольская:

Я знаю, что все 14 победителей – направление детские дворовые площадки.

Руслан Фурс:

Детские площадки, реконструкция знака, приуроченного к 75-летию Победы.