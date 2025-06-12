Рост незначительный – в МАРТ прокомментировали повышение тарифов ЖКХ

В июле белорусы увидят изменения в жировках. Цены на отдельные услуги незначительно повысились в начале лета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В частности, на газ и электричество, отопление и горячую воду. Прежде одна гигакалория стоила порядка 24 рублей, теперь – 27.

Напомним, первое повышение тарифов произошло в январе 2025-го. Стоимость коммунальных услуг увеличилась примерно на 17 рублей и 5 копеек. Тогда цены на отопление и горячее водоснабжение не менялись. Нынешнее подорожание будет незначительным и точно не образует дыру в семейном бюджете, заверили в МАРТ.

Иван Вежновец, первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Что рост представляет для населения? Мы считаем тарифы по стандартной двухкомнатной квартире, площадь 48 квадратных метров с нормативным потреблением услуг. По такой квартире платеж составит 35 рублей. 10 % от 35 рублей – это рост на 3 рубля. Соответственно, для конкретного домохозяйства рост на отопление составит эти три рубля.