Прямой эфир

Россияне прогулялись по минским дворам и позавидовали чистоте – Сергей Мазовка

04 апреля 2025 14:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

О проблемах и их решениях, о текущей ситуации и перспективах развития в жилищно-коммунальной сфере поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».

В студии – Сергей Мазовка, депутат Минского городского Совета депутатов.

Россияне прогулялись по минским дворам и позавидовали чистоте – Сергей Мазовка-2

Сергей Мазовка, депутат Минского городского Совета депутатов:
В прошлом году был у нас международный форум работников ЖКХ, я там присутствовал, и российская делегация была. Говорят: мы тут слышали очень много о том, что в Минске очень красиво, все убирается. Но мы же хитрые, мы уже 20 лет работаем в территориальных органах самоуправления в своих городах – мы решили не по центральным улицам, а прогуляться по дворам. Прогулялись и говорят: у вас действительно чисто, все убирается, и комфортно. Вы молодцы. Мы вам по-хорошему завидуем.

Наталья Надольская, ведущая:
Это уже бренд Беларуси, будем честными, – чистота не только столицы, но и областных, районных центров.

Подробности в видео.

# ЖКХ # Наталья Надольская # Сергей Мазовка

Другие новости рубрики

Все новости
За 2025 год планируем закапиталить 31 жилой дом в районе – депутат Мингорсовета
04 апреля 2025 14:09

За 2025 год планируем закапиталить 31 жилой дом в районе – депутат Мингорсовета

В деревне Конколовичи Столбцовского района реконструируют воинское захоронение
04 апреля 2025 14:06

В деревне Конколовичи Столбцовского района реконструируют воинское захоронение

Капремонт более миллиона квадратных метров! В ЖКХ рассказали о планах на 2025 год
04 апреля 2025 14:05

Капремонт более миллиона квадратных метров! В ЖКХ рассказали о планах на 2025 год