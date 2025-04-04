Россияне прогулялись по минским дворам и позавидовали чистоте – Сергей Мазовка

О проблемах и их решениях, о текущей ситуации и перспективах развития в жилищно-коммунальной сфере поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».

Сергей Мазовка, депутат Минского городского Совета депутатов:

В прошлом году был у нас международный форум работников ЖКХ, я там присутствовал, и российская делегация была. Говорят: мы тут слышали очень много о том, что в Минске очень красиво, все убирается. Но мы же хитрые, мы уже 20 лет работаем в территориальных органах самоуправления в своих городах – мы решили не по центральным улицам, а прогуляться по дворам. Прогулялись и говорят: у вас действительно чисто, все убирается, и комфортно. Вы молодцы. Мы вам по-хорошему завидуем.

Наталья Надольская, ведущая:

Это уже бренд Беларуси, будем честными, – чистота не только столицы, но и областных, районных центров.