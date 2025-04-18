Как принять участие в программе «Зелёный двор вместе»? Рассказываем про регистрацию и где взять саженцы и инвентарь
В Минске, как и в других регионах страны, практикуется закрепление территорий, подлежащих благоустройству, за предприятиями. Этим местам работники уделяют повышенное внимание и постоянно обустраивают. Сейчас это 43 % территории столицы.
А как происходит благоустройство своей территории в столичных дворах, выясняли наши корреспонденты.
Для самых инициативных и неравнодушных жителей столицы еще в 2019 году была запущена программа «Зеленый двор вместе». Это крупнейший проект по озеленению Минска. За шесть лет в акции приняли участие более 3 000 человек. Всего было высажено свыше 290 тысяч деревьев и кустарников. А внести свою лепту может любой желающий.
Элла Маркевич, корреспондент:
Чтобы принять участие в проекте, необходимо зарегистрироваться на специальном сайте и оставить свою заявку с указанием контактного номера для связи. Затем уже сотрудники ЖКХ формируют списки желающих высадить деревья и кустарники. Например, сейчас на сайте предоставлено 575 участков для озеленения.
Уникальность проекта заключается в том, что перед высадкой специалисты тщательно оценивают каждый участок, чтобы избежать возможных препятствий под землей. Кроме того, все саженцы и необходимые инструменты предоставляются ЖКХ. Только за 2025 год уже высажено порядка 400 деревьев и свыше 1 100 кустарников.
Анастасия Сулимская, заместитель начальника отдела по информационно-общественной деятельности – пресс-секретарь ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Жителям столицы данный проект очень полюбился. В нем принимают активное участие как и молодые, так и взрослые люди, чаще всего с семьями. Наиболее активны у нас жители Заводского и Фрунзенского районов. Проект «Зеленый двор вместе» работает круглогодично, то есть оставить заявки можно круглый год, однако посадка выполняется только в благоприятные условия. Как правило, это весной и осенью, во время проведения весенних и осенних мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории Минска.
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