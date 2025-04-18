Какие зоны отдыха откроют или обновят в Минске в 2025 году? Ответила депутат Мингорсовета

Уважительное отношение к благоустройству – это не только вопрос эстетики, но и важная составляющая социальной ответственности. Об этом и многом другом поговорили с гостем проекта «Решение есть! Депутатский ответ».

В студии – Алеся Савич, депутат Минского городского Совета депутатов.

Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:

Какие основные цели поставлены перед вашим предприятием на весенне-летний сезон? Какие конкретные зоны отдыха будут обновлены или благоустроены в этом году?