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Какие зоны отдыха откроют или обновят в Минске в 2025 году? Ответила депутат Мингорсовета

18 апреля 2025 14:11
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Уважительное отношение к благоустройству – это не только вопрос эстетики, но и важная составляющая социальной ответственности. Об этом и многом другом поговорили с гостем проекта «Решение есть! Депутатский ответ».

В студии – Алеся Савич, депутат Минского городского Совета депутатов.

Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:
Какие основные цели поставлены перед вашим предприятием на весенне-летний сезон? Какие конкретные зоны отдыха будут обновлены или благоустроены в этом году?

Какие зоны отдыха откроют или обновят в Минске в 2025 году? Ответила депутат Мингорсовета-2

Алеся Савич, депутат Минского городского Совета депутатов:
Мы планируем заменить детское игровое оборудование, спортивное оборудование. Также на территории города планируется замена малых архитектурных форм. Но не только замена. Также будет установка дополнительных архитектурных форм. В районе планируется открытие двух зон отдыха – в лесопарке «Медвежино» будет аллея Героев, мы хотим посвятить ее 80-летию Великой Победы. Также будет на зеленом массиве Петра Глебки открыта зона отдыха «Вярба», где будет установлено детской игровое оборудование, спортивное оборудование. Самым притягательным элементом для жителей будет лабиринт, сплетенные из веток вербы.

18 зон отдыха будет открыто в городе. Одни будут открыты ко Дню Независимости, другие – ко Дню города. Планируется большая работа. Думаю, многие нас удивят и порадуют.

Подробности – в видео.

# Озеленение # ЖКХ # Алеся Савич # Наталья Надольская

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